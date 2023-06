Les liaisons Whitehorse-Francfort de Condor interrompues pour les deux prochains étés

Les liaisons directes entre Francfort et Whitehorse assurées par la compagnie aérienne Condor depuis plus de vingt ans seront interrompues pour au moins les deux prochains étés.

Des vols directs entre le Yukon et l’Allemagne sont néanmoins toujours programmés cette année. C’est le seul vol régulier entre l’Europe et le Grand Nord. Après la fête du Travail, la compagnie ne pourra plus utiliser l'aéroport de Whitehorse pour les deux prochaines années.

Le gouvernement du Yukon dépensera 250 millions de dollars pour repaver la piste principale à l'aéroport de Whitehorse; les travaux doivent commencer plus tard dans l’année et finir en 2026. Pendant cette période, toutes les compagnies devront utiliser la deuxième piste plus petite de l'aéroport.

Dans le même temps, Condor passera d’un petit Boeing 767 à de plus gros Airbus A330; des avions trop gros pour la piste secondaire à Whitehorse.

Même quand la piste principale sera à nouveau utilisable, Condor pourrait ne pas revenir au Yukon; la piste pouvant ne pas être appropriée, reconnaît le gouvernement territorial. Il y a des améliorations de l'aéroport supplémentaires, du personnel et des systèmes de procédure qui seraient nécessaires pour accueillir ce plus gros avion en toute sécurité , a déclaré un porte-parole du ministère du Tourisme et de la Culture, Cameron Webber.

L'aéroport ne peut accueillir des avions de cette taille qu'en cas d'urgence.

Condor n’a pas répondu à une demande d’entrevue de CBC/Radio-Canada.

Pour aider à maintenir les voyages à destination et en provenance de l'Allemagne, le gouvernement et Destination Canada dépenseront 120 000 dollars pour commercialiser des vols non directs qui relient les vols Air North du Yukon aux vols Condor vers d'autres villes canadiennes, a déclaré Cameron Webber. Il ajoute que la plupart des touristes germanophones qui visitent Whitehorse le font déjà en passant par Vancouver.

Ben Ryan, porte-parole d’Air North, explique que la compagnie a déjà des vols en connexion avec Condor. Il assure que la compagnie canadienne s'efforce d'offrir des vols de correspondance plus pratiques.

Le directeur général de la Tourism Industry Association of the Yukon (TIAY), Dylan Soo, assure qu'il est trop tôt pour dire si la perte de ce vol direct hebdomadaire entre Francfort et Whitehorse aura un impact important sur le tourisme. C’est vraiment difficile de prédire les résultats à ce stade. Il pourrait n'y avoir aucune perte, très franchement, si Air North et Condor parviennent à des accords.

Un Allemand qui gère une entreprise touristique au Yukon, Werner Walcher, est lui plus sceptique et parle d’une situation extrêmement malheureuse .

Je pense que le tourisme et l'hospitalité au Yukon seront gravement touchés sans [ces] vols directs.

Avec les informations d’Ethan Lang