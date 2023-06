À Edmonton, le festival Pets in the Park est un événement rassembleur pour les animaux

Le festival Pets in the Park est de retour dimanche au parc Buena Vista d’Edmonton pour une 31 e année. L’événement organisé par la Edmonton Human Society, qui vise à protéger les animaux, a comme objectif de rassembler les animaux domestiques et leurs propriétaires.

C'est une belle façon de célébrer les liens qu’on développe avec nos animaux , lance la directrice générale de l'organisme, Liza Sunley, qui mentionne également que c’est un des seuls festivals de la capitale albertaine qui accepte les animaux.

Tout au long de l’année, la Edmonton Human Society organise différents événements afin d'amasser de l’argent pour venir en aide aux animaux qui sont dans la rue. Nous avons déjà amassé plus de 25 000 $ pour l’année 2023 , mentionne fièrement Liza Sunley. Chaque année, les dons récoltés par l’organisme permettent de venir en aide à plus de 3000 animaux, dit-elle.

La clinique de chirurgie mobile pour les petits animaux parcourt les rues d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Une clinique de chirurgie mobile

L'un des projets de la Edmonton Human Society est une clinique de chirurgie mobile. La vétérinaire Michelle Meckelborg et son équipe parcourent, chaque été, les rues d’Edmonton pour donner des soins à de petits animaux. Nous nous déplaçons dans les différents quartiers de la ville et nous offrons des soins aux animaux dont les propriétaires n’ont pas assez de sous pour aller chez le vétérinaire , explique-t-elle.

La vétérinaire Michelle Meckelborg au festival Pets in the Park. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

L’équipe pratique de 8 à 10 chirurgies mineures par jour, et ce, trois fois par semaine tout l’été. Nous accueillons seulement les petits animaux dans la clinique et offrons des soins de base comme la stérilisation et la vaccination , mentionne la vétérinaire.

« L’année dernière, nous avons fait environ 320 chirurgies à l’intérieur de notre clinique mobile. » — Une citation de Michelle Meckelborg, vétérinaire

Présents au festival, Clay Hoffman et sa femme expliquent venir chaque année pour permettre à leur chienne de socialiser avec des congénères. Ils l'ont adoptée il y a 14 ans dans un refuge d'Edmonton. Quand on l'a adoptée, on lui a donné les soins nécessaires et maintenant elle fait partie de la famille , explique Clay Hoffman. Pour le couple, adopter dans un refuge plutôt qu'acheter un animal était une façon de redonner à la communauté.