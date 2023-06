Les pluies diluviennes endommagent des routes à Stoke

Il s’agit de la seconde fois en quelques jours seulement que la municipalité subit les conséquences en raison de grandes quantités de pluies reçues. Le chemin Talbot s’est affaissé après avoir reçu 40 à 60 millimètres de pluie, samedi. Un détour a rapidement été mis en place afin de permettre aux citoyens de se rendre à leur domicile.

Un événement similaire s’est également produit sur le 13e rang Est, il y a une dizaine de jours. Au moment d’écrire ces lignes, l’accès au rang était toujours barré. Ainsi, quatre personnes n’ont toujours pas accès à leur chalet.

Selon le maire de Stoke, Luc Cayer, d’importants travaux devront être effectués.

On n'a même pas entamé le mois de juillet et déjà on est sollicité pour des bris, explique-t-il. Je suis persuadé que d'autres municipalités ont été touchées au niveau de la MRC et d’autres MRC, ce sont quand même des dommages assez importants.

Le maire de la municipalité se dit très préoccupé et démuni face cette situation. Il demande au gouvernement du Québec de fournir une aide financière aux municipalités afin de les aider à mieux répondre aux conséquences des changements climatiques. Selon lui, cette aide pourrait notamment aider à payer les travaux à effectuer sur les routes et à payer les analyses d'ingénierie qui pourraient être nécessaires.

« Actuellement, il y a une aide gouvernementale concernant les dommages créés par des phénomènes naturels comme la pluie. Au-delà de ça, je crois que le gouvernement et les municipalités vont devoir prévoir un fond d’urgence pour les changements climatiques, car on va connaître de plus en plus de problématiques à ce niveau. » — Une citation de Luc Cayer, maire de Stoke

Le maire espère que des actions seront prises rapidement de la part de Québec.

Avec les informations de Jeanne Trépanier.