Chibougamau : un second feu surveillé de près, mais pas d’évacuation pour l’instant

La mairesse de la municipalité, Manon Cyr, a annoncé dimanche après-midi, lors d’un point de presse diffusé en ligne, qu’aucune évacuation n’était cependant envisagée pour l’instant.

On n’évacue pas Chibougamau, mais on sait que les gens de la SOPFEU font tout leur possible pour faire des travaux qu’ils ont à faire, mais la fumée et les conditions météorologiques n’aident pas actuellement , a-t-elle indiqué.

La Municipalité était sur un pied d’alerte depuis samedi soir en raison de la progression notable de l’incendie 379, qui se trouve à l’est de la communauté. L’incendie avait alors progressé et se dirigeait vers Chibougamau.

La fumée est dense à Chibougamau dimanche, comme le montre cette photo prise au cœur de la municipalité. Photo : Avec l'autorisation de Fabien Laprise

Les vents ont finalement été moins forts que prévu. Ils devraient changer de direction lundi.

Actuellement, on est à une bonne distance du feu. [...] On est chanceux, les vents sont moins violents qu’on aurait pu penser , a-t-elle ajouté.

L’incendie de plus de 58 000 hectares se situe à 28 kilomètres de la municipalité. Un ordre d’évacuation devrait être lancé si le feu s’approche à 15 kilomètres de la communauté.

Cette limite permettrait de donner de 7 à 10 heures à la population pour évacuer, a expliqué la mairesse.

La Municipalité avait prévenu ses citoyens samedi à 21 h qu’il était possible que Chibougamau doive être évacuée une deuxième fois en un peu moins de trois semaines.

L’incendie situé au nord de la municipalité, qui a forcé l’évacuation complète de la communauté le 6 juin, est toujours surveillé de près lui aussi. Ce feu fait rage à 27 kilomètres de la municipalité. Dans ce cas-ci, la limite pour évacuer a été fixée à 14 kilomètres.

Une quarantaine de pompiers forestiers combattent cet incendie qui touche plus de 184 000 hectares de forêt. Les avions-citernes n’ont pas pu survoler les flammes dimanche puisqu’ils ont été cloués au sol en raison de la fumée.

Du smog dense est observé à Chibougamau, tout comme dans plusieurs autres municipalités du Québec. Photo : Avec l'autorisation de Fabien Laprise

La mairesse Manon Cyr a également mentionné que les pompiers espagnols et les militaires de l’armée canadienne qui se trouvaient dans le secteur de Mistissini doivent d’ailleurs s’installer ce soir à l’aréna de Chibougamau en vue de combattre les incendies sur le terrain.

Il s’agit d’une mesure préventive puisque l’incendie menace de traverser la route qui mène vers la communauté qui a émis un ordre d’évacuation jeudi.

Mistissini et Oujé-Bougoumou : 1000 évacués accueillis à Saguenay

Par ailleurs, Saguenay accueille maintenant 1000 évacués des communautés cries de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou, établies dans le Nord-du-Québec.

Elles sont hébergées à l’école des Bâtisseurs, à Kénogami, après avoir dû quitter leur communauté en raison de la fumée des feux de forêt.

Saguenay accueille les personnes évacuées à l'école des Bâtisseurs, dans le secteur de Kénogami, à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les autorités ont rappelé par communiqué dimanche que l’école a une capacité d’accueil de 1200 personnes. La polyvalente Jonquière serait le prochain lieu d’hébergement ouvert et pourrait accueillir 500 autres évacués.

Saguenay se dit prête à en accueillir davantage si nécessaire. Considérant la situation actuelle dans le Nord-du-Québec, Saguenay se tient prête à accueillir davantage de personnes si nécessaire. Les autorités municipales sont très ouvertes à écouter les demandes des communautés évacuées afin de subvenir à leurs besoins , précise-t-on.

La communauté de Mistissini a annoncé l’évacuation de sa population jeudi, alors qu’à Oujé-Bougoumou, la décision d’évacuer les personnes vulnérables a été prise samedi.