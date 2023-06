Soudan : les combats meurtriers gagnent du terrain au Darfour

Le premier bilan provisoire est de 12 civils tués à Nyala , chef-lieu du Darfour-Sud, rapporte à l'AFP un médecin de cette ville sous couvert d'anonymat.

« Mais nous savons que des gens ont été tués ou blessés avant de pouvoir rejoindre un hôpital, car la violence des combats empêche les déplacements. » — Une citation de Un médecin de Nyala

Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo a fait plus de 2800 morts, selon l'ONG ACLED, et plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés, selon l'ONU.

Un des bilans les plus lourds est sans doute celui d'El-Geneina, chef-lieu du Darfour-Ouest, où, depuis la fin avril, combattants tribaux et civils se sont mêlés aux combats entre militaires et paramilitaires.

Il y a eu dans cette ville 1100 morts , selon l'ONU, et surtout des exactions qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité .

Dans les rues de terre battue d'El-Geneina, des cadavres recouverts à la va-vite de vêtements gisent sous un soleil brûlant alors que les rideaux des magasins sont baissés ou ont été éventrés par des pilleurs.

Au milieu, des cohortes de familles fuient, tentant d'éviter les balles sur la trentaine de kilomètres qui les séparent du Tchad voisin. Près de 160 000 personnes s'y sont déjà réfugiées pour fuir la guerre au Soudan.

Aide humanitaire

De l'autre côté de la frontière, à Adré, ils s'entassent sous des bâches tendues sur des branches coupées ou forment de longues files pour obtenir de l'eau ou des vivres.

En tout, 2,2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, tandis qu'un demi-million d'autres ont quitté le pays.

L'ONU et les humanitaires s'efforcent d'aider ces familles parties dans la précipitation, souvent sans rien pouvoir apporter de leurs maisons, pour la plupart occupées aujourd'hui par les paramilitaires.

Des personnes sont assises sur des lits superposés dans un camp de déplacés à Al-Suwar, à environ 15 kilomètres au nord de Wad Madani, le 22 juin 2023. Photo : Getty Images / AFP

Cependant, les fonds manquent. Lors d'une conférence à Genève, l'ONU a fait savoir qu'elle n'a réuni que la moitié de ce dont elle a besoin.

Les ONG, elles, dénoncent la bureaucratie soudanaise, qui bloque leurs cargaisons dans le port de Port-Soudan, sur la mer Rouge, ou qui ne délivre ni visas ni permis de déplacement à leurs équipes.

Longtemps, Américains et Saoudiens ont négocié des trêves pour les aider à circuler. Toutefois, depuis mercredi, Washington a jeté l'éponge. Les négociations entre émissaires des deux camps n'ont jamais réellement débuté et, surtout, pendant que les négociations s'enlisent, les troupes des deux camps se repositionnent.

Combats

L'armée a renforcé ses campagnes de raids aériens sur Khartoum. Les FSR multiplient les barrages de tirs d'artillerie sur les bases de l'armée et de la police. Et les deux camps annoncent chaque jour de nouvelles offensives.

Dimanche, une source paramilitaire a ainsi affirmé à l'AFP que son camp a pris le contrôle du quartier général de la police dans le sud de Khartoum et de tous les équipements qui s'y trouvaient .

La veille, les FSR avaient annoncé avoir abattu deux avions de l'armée. Celle-ci assure de son côté avoir repoussé samedi trois attaques des rebelles miliciens .

Les habitants de Khartoum, forcés de survivre à une chaleur écrasante et à des pénuries de plus en plus mordantes sans eau ni électricité, continuent de trembler à chaque tir.

Dimanche, plusieurs d'entre eux ont signalé des tirs d'artillerie dans le sud de la ville et des affrontements dans sa grande banlieue.