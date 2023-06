Les feux de forêt du Québec nuisent à la qualité de l’air au Nouveau-Brunswick

La fumée des feux de forêt qui brûlent au Québec descend près du sol et cause, ou risque de causer, une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Les régions touchées sont Bathurst et la région Chaleur, Campbellton et le Restigouche, Edmundston et le Madawaska, Grand-Sault et le comté de Victoria, Mont Carleton et la route Renous.

Les conséquences de ses feux se feront sentir toute la journée, selon Environnement Canada.

Le service météorologique national prévoit cependant que la qualité de l’air s’améliore durant la soirée et dans la nuit de dimanche à lundi.

Tout le monde peut être incommodé par la situation, mais les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme), d’une maladie cardiaque, les gens âgés, les enfants, les personnes enceintes et les individus qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée.

Il est recommandé de réduire ses activités à l’extérieur si l’on ne se sent pas bien.