Un important feu de forêt à 20 kilomètres d’Opitciwan

Une centaine de pompiers français travaillait dans le secteur jusqu'à tout récemment. Ceux-ci ont quitté cette fin de semaine en raison de la mauvaise qualité de l'air. Or, il était déjà prévu que le contingent soit renouvelé. Une nouvelle équipe devrait arriver mercredi, assure Jérôme Bonnafoux, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de la délégation française en Haute-Mauricie. Il dresse un bilan positif du travail accompli. " Je voudrais dire que le travail avec les pompiers canadiens est excellent. La coordination avec la SOPFEU est parfaite. On a traité 2 feux, qui sont le 372 et le 373. On les a contenus pour éviter qu'ils menacent la communauté."

Une soixante de pompiers forestiers de la SOPFEU continuaient le travail sur le terrain dimanche. Les opérations sont toutefois difficiles en raison de la présence abondante de fumée, explique Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

"Au niveau des avions-citernes, c'est difficile aujourd'hui, avec le fait que le couvert est nuageux et enfumé, ce serait dangereux et il n'y aurait pas de visibilité sur les feux. Alors c'est du combat au sol pendant qu'on est capable de travailler. Ce matin, c'est un niveau de sécheresse important, pas de pluie significative depuis plusieurs jours."

Des civils combattent les flammes

Des images circulant sur les médias sociaux ont montré que des gens sur le terrain tentent de combattre le brasier afin de limiter les dégâts sur certains chalets. C'est le cas de Dave Pitikwi qui a décidé de quitter Wemotaci pour venir en aide à des proches dans le secteur d'Opiticiwan. C'est avec les moyens du bord qu'il tente de protéger des chalets. Une manière de faire qui n'est pas encouragée par la SOPFEU pour des raisons de sécurité.

« On a nos pompes qu’on a achetées chez Canadian Tire. On essaie de prévoir où le feu va passer. On a réussi à contrer puis à faire dévier une grosse partie des feux. » — Une citation de Dave Pitikwi

Des citoyens combattent le feu de forêt au nord de la communauté attikamekw d'Opitciwan Photo : Facebook/Pittikwi MV Valeska / Facebook : Pittikwi MV Valeska

Les prochains jours seront critiques à Opitciwan. Toutefois, l'humidité pourrait augmenter à partir de mardi puisque des précipitations sont attendues.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger