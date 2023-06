Dernier jour avant l’ouverture des bureaux de vote à Toronto

Avec 102 candidats inscrits, le bulletin de vote est le plus fourni de l’histoire du Canada pour une élection partielle.

Et si une favorite, Olivia Chow, s’est détachée dans les sondages au fil des semaines, une petite dizaine de concurrents sérieux sont dans la course, selon le politologue Peter Graefe.

L’ex-députée du NPD et veuve de Jack Layton fait le plein des votes sur le centre-gauche, et elle fait face à une série de candidats qui divisent un peu le vote du centre-droite et de la droite , remarque le professeur de science politique.

Parmi ceux-ci se trouvent Mark Saunders, l’ancien chef de la police de Toronto qui a reçu l’appui de Doug Ford et Ana Bailao, une conseillère municipale de longue date qui a l’appui du maire sortant, John Tory.

Brad Bradford et Antony Furey et Mitzie Hunter, toujours à droite, Josh Matlow ou encore Chloe Brown, plus à gauche, reçoivent également un certain appui selon les sondages.

Pourtant, aucun ne semble se détacher pour tenter de bloquer la route à Olivia Chow, pense M. Graefe.

« Ce n'est pas clair quel est le candidat qui est en deuxième place. C'est pas évident pour les gens de savoir à qui se rallier [s'ils ne veulent pas d'Olivia Chow]. » — Une citation de Peter Graefe, professeur agrégé au Département de science politique à l'Université McMaster

Olivia Chow, Mark Saunders et Ana Bailao. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La course a été animée, avec toute une série de débats entre les principaux candidats et une série de thèmes forts. Parmi ces derniers se trouvent la crise du logement, les transports en commun, mais aussi les impôts, peu élevés à Toronto par rapport à d’autres villes environnantes, rappelle Peter Graefe. Est-ce qu'on peut avoir une ville intéressante avec le taux d’imposition actuel? , demande-t-il. Cet enjeu a cristallisé les attaques des candidats à l’encontre de Mme Chow, accusée de ne pas chiffrer ses promesses sur le plan financier. D’autant plus que la Ville de Toronto a un déficit de près d’un milliard de dollars à combler.

À propos de ce gouffre financier, Peter Graefe estime que la plupart des solutions avancées au cours de la campagne ne sont pas très réalistes. Les candidats attendent la manne soit de Queen’s Park soit d’Ottawa. C’est pas clair pourquoi Toronto recevrait cette manne-là et pas les autres villes.

Les Torontois seront-ils au rendez-vous?

En fin de compte, nous avons eu à bien des égards une excellente campagne , considère John Beebe, fondateur du Democratic Engagement Exchange, dont la mission est de favoriser la participation à la vie démocratique.

Il reste attentif au taux de participation des électeurs qui avait atteint un creux record de 29 % lors du vote municipal de l’automne dernier. Son organisation a travaillé dur pendant la campagne actuelle pour sensibiliser et fournir des outils, des ressources et une formation gratuits aux groupes communautaires.

Ces dernières semaines, nous constatons sur le terrain des niveaux d'engagement (plus élevés) , dit-il, notant plusieurs motifs d’espoirs. Par exemple, la course à la mairie est à l’opposé de celle de l’automne dernier, lorsque John Tory remportait de manière écrasante un troisième mandat consécutif : Ce n’était clairement pas une élection compétitive. Il n'y avait pas de problématique exaltante et ça a certainement été un facteur de la faible participation.

Les chiffres du vote par anticipation sont également un signe encourageant – près de 130 000 personnes sont venues voter au cours des six jours de vote anticipé. C'est une augmentation de 12 % par rapport au vote par anticipation de l'automne dernier, qui proposait deux jours de scrutin supplémentaires.

J'ai été surpris qu’autant de gens aient voté parce que c'est un champ tellement encombré, les gens sont encore en train de se décider , continue M. Beebe. Ça indique que les gens ont pris leur décision, qu'ils étaient suffisamment confiants pour savoir que cela n'allait pas changer.

Mais il s'empresse de mettre en garde que même si ces chiffres sont bons, rien ne garantit que les Torontois se présenteront en grand nombre lundi pour élire un nouveau maire. Il continue d'exhorter les gens à se rendre aux urnes.

« En fin de compte, le vote est l'élément vital de la démocratie. Et si les gens ne s'y engagent pas, la démocratie commence à s'éroder et à dépérir. » — Une citation de John Beebe, fondateur du Democratic Engagement Exchange

Une élection charnière pour l'avenir de Toronto?

Myer Siemiatycki, professeur de politique à l'Université métropolitaine de Toronto, pense de son côté que cette élection façonnera l'avenir de la ville. C'est une élection charnière, très compétitive, il y a tout un éventail de candidats offrant une variété d'options et de choix, dit-il. Et c'est le moment de faire attention. Les décisions qui seront prises au cours des trois prochaines années et demie pourraient vraiment définir l'orientation de la ville pour longtemps.

Avec les informations de Yanick Lepage et de CBC.