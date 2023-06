La saison des marchés publics est lancée en Abitibi

Pour une 24e année, les Amossois peuvent se procurer des produits locaux et régionaux tous les jeudis, au parc de la Cathédrale. Cet été, près de 30 exposants offriront une grande variété de produits maraîchers, transformés et artisanaux.

« En ajoutant des kiosques, on peut offrir une plus grande diversité. » — Une citation de Karine Roy, coordonnatrice du Marché public d’Amos

On a travaillé fort cette année pour accepter les candidatures qui étaient déposées, parce que habituellement, on est malheureusement obligé d’en refuser. Cette année, on s’est dit: on va essayer d’élargir un peu notre site. On a réussi à ajouter au moins cinq exposants. Donc, plusieurs marchés cet été auront 20, 22 et parfois même 25 exposants , estime Mme Roy.

Karine Roy, coordonnatrice du Marché public d'Amos, entourée d'Éric Laliberté et Anne Gauthier, de la SADC Harricana, l'organisme qui chapeaute cette activité. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Marché public d’Amos est ouvert de 11h à 16h30, tous les jeudis, jusqu’au 28 septembre.

On se fait souvent dire qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer à cause du travail, mais là, n’oubliez pas qu’on a Goûtez AT. Vous pouvez faire vos commandes en ligne, passer au marché un petit dix minutes et vos commandes sont prêtes au kiosque de Goûtez AT , rappelle Karine Roy.

Le contact avec les clients

Benoît St-Vincent et Stéphanie Cloutier, du Jardin aux Chouettes Girouettes. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Jardin des Chouettes Girouettes de Sainte-Gertrude-Manneville est de retour pour une troisième année au Marché public. La famille de Stéphanie Cloutier et Benoit St-Vincent y vend ses produits maraîchers, des légumes transformés et du pain.

On est surtout à Amos. Pour les autres marchés, on n’a pas encore une assez grande production pour fournir à la demande. Et en boulangerie, ça demande beaucoup de temps aussi. Quand les marchés se suivent sur des jours consécutifs, on n’a pas le temps de refaire la production en étant au marché. C’est toujours en développement. Mais c’est vraiment une belle vitrine pour nos produits et les gens sont au rendez-vous , souligne Stéphanie Cloutier.

Sylvie Ouellet, de la ferme Wasado de Sainte-Gertrude-Manneville, près d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Après un essai d’une journée l’an dernier, Sylvie Ouellet, de la ferme Wasado, a adopté le Marché public cet été.

C’est la première année que je vais participer toutes les semaines. J’étais venue une fois l’année passée pour voir, j’ai aimé ça. Ce sont des belles journées. J’aime rencontrer les gens, être en contact direct avec la clientèle, c’est ce que je cherche ici , explique celle qui produit des légumes frais et des plants, mais qui confectionne aussi des pièces avec du tissu recyclé.

Une première à Saint-Mathieu-d’Harricana

La Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana a inauguré ce premier rendez-vous. Le Marché public offre gracieusement ses espaces aux producteurs de La Motte et Saint-Mathieu-d’Harricana. Ils étaient sept à répondre présents pour la toute première édition. Le Marché sera ouvert tous les vendredis de 15h à 19h jusqu’en septembre.

Des exposants et des membres de l'organisation du Marché public de Saint-Mathieu-d'Harricana, lors de la toute première dans l'église, vendredi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça fait des années qu’on en parle au conseil, même avant que je ne sois conseiller il y a six ans, c’était déjà dans l’air du temps. Mais là, c’est vraiment sérieux , se réjouit Sébastien Morand, conseiller municipal et président du Comité pour la nouvelle utilisation de l’église.

L’activité permet aux producteurs locaux d’écouler leurs produits à proximité, s’alignant avec les principes du circuit court. C’est aussi une occasion de mettre en valeur ce site en plein cœur du village dont la Municipalité vient de faire l’acquisition.

C’est un lieu de rassemblement voulu et souhaité. Ça fait longtemps qu’on rêve d’un lieu de services au village. Je pense que le marché aujourd’hui s’inscrit dans la volonté de relancer ça. Est-ce que les gens seront au rendez-vous? C’est ça qui est important. Plus il va y avoir intérêt de la population, plus ça va vitaliser. C’est donnant - donnant. On est prêt à l’organiser, mais venez nous voir , lance Sébastien Morand.

Une quatrième année à Barraute

Le Marché public est aussi de retour à Barraute, tous les vendredis, de 13h à 17h, jusqu’au 15 septembre. Depuis l’an dernier, celui-ci offre des kiosques aux producteurs et artisans devant l’église Saint-Jacques-le-Majeur.