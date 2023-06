Une élève de 11e année s’illustre par ses recherches sur les algues bleues dans les lacs

Ava Haynes, une élève de 11e année du nord-ouest de la Saskatchewan mène des recherches sur les cyanobactéries, également appelées algues bleues, et cela lui a valu un prix national d’excellence à l’Expo-Sciences au mois de mai à Edmonton.

Lorsque l'annonce a été faite, j'ai eu un moment de surprises et d'incompréhension avant de me rendre compte qu'on avait appelé mon nom.

Alors que plusieurs croyaient que les cyanobactéries n’étaient pas présentes pas dans les lacs du nord de la Saskatchewan parce que l'eau était trop froide, l’élève de 11e année de l'École Clearwater River Dene a poussé loin sa curiosité

Je ne m'attendais pas à en trouver dans les lacs plus septentrionaux que nous utilisons, car même en été, ces lacs sont assez froids et d'apparence assez claire.

Ava Haynes travaille sur des échantillons d'eau prélevés dans le lac au microscope. Photo : Photo soumise par Dënë Cheecham-Uhrich

L’intérêt pour cette recherche a commencé lorsque Ava Haynes et d’autres étudiants de l’École Clearwater River Dene se se joints à des scientifiques dans le cadre du projet Améliorer la connaissance du climat : Projet collectif sur la responsabilité climatique et l’adaptation , financé par le fédéral

Mais comme l’équipe de grands chercheurs n’était pas là pour étudier les cyanobactéries , Ava Haynes a trouvé une occasion pour se positionner sur un sujet qui l’intéresse.

Je voulais voir si, dans notre milieu aquatique, dans notre lac d'importance culturelle, je pourrais trouver des cyanobactéries , affirme-t-elle.

Elle a alors utilisé un filet à plancton pour recueillir des échantillons concentrés qu'elle a pu observer au microscope.

Par ailleurs, elle a prélevé des échantillons de nutriments qu'elle a envoyés à la Dre Milla Rautio, de l'Université de Chicoutimi, au Québec pour une analyse en laboratoire afin de déterminer le taux de phosphore, un bon indicateur de la présence de cyanobactéries.

La Dre Milla Rautio a ainsi pu découvrir des cyanobactéries dans les sédiments après avoir examiné les échantillons d'eau.

Des opportunités

La chercheuse principale du projet communautaire, Dënë Cheecham-Uhrich, explique que le projet ouvre de nouvelles perspectives aux étudiants de sa communauté, car il leur permettait d'établir des liens avec des scientifiques en activité.

Selon Mme Cheecham-Uhrich, la découverte de cyanobactéries dans le lac La Loche par l'équipe du projet profitera à la communauté, car il s'agit d'un lac important sur le plan culturel, d'un lieu de pêche populaire et d'un endroit où l'on se baigne.

Mme Cheecham-Uhrich a salué les résultats obtenus grâce à Ava Haynes.

Tout le monde était tellement heureux pour Ava, nous étions tellement fiers d'elle , a déclaré Cheecham-Uhrich. Nous l'avons tous vue grandir et elle a un bel avenir devant elle.

L'ingestion d'eau contenant des cyanobactéries peut provoquer des maux de tête, de la fièvre, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. En outre, nager dans un milieu contenant leur toxine peut irriter la peau et les yeux. Les dangers pour les animaux et l’environnement sont également incalculables.

Chez les animaux, on sait qu'elles provoquent la mort par suicide des cellules du foie et qu'elles touchent davantage le système nerveux central avec leurs neurotoxines , explique M. Haynes.

Actuellement, elle tente d'identifier les raisons de l'apparition des cyanobactéries dans les lacs.

Au nombre des théories sur lesquelles elle travaille figurent le changement climatique, l'augmentation des incendies de forêt et l'introduction d'espèces envahissantes.

Elle espère trouver un plan adapté aussi bien à sa communauté que d’autres pour protéger leur environnement.

Avec les informations de Will McLernon