On n'a jamais eu autant d'abandons depuis 16 ans , se désole Nancy Lachance, fondatrice du refuge Adoption lapins sans abri (ALSA) à Québec.

Sans mauvaises intentions généralement, des propriétaires de lapins finissent par les abandonner à la SPA ou dans des refuges comme Adoption lapins sans abri qui compte ces jours-ci un nombre record de lapins abandonnés. Le chiffre officiel chez ALSA est de 123 lapins en attente d'être adoptés, mais en fait, comme ils n'ont pas encore tous été répertoriés sur le site du refuge, il y aurait plutôt près de 140 de ces lapins.

Félix Tremblay, de la SPA de Québec, dresse un portrait qui laisse à penser que le nombre de lapins en attente d'être adoptés au Québec est bien supérieur. Mes collègues de l'Estrie, de la Mauricie, de Montréal, ont tous le même problème que nous : il y a trop de lapins.

Le lapin est mignon. Le coup de cœur, facile à avoir. On se dit que ça ne prend pas plus d'espace que celle de la cage, mais c'est loin d'être le cas selon Félix Tremblay.

Les lapins sont problématiques, lance sans détour le directeur général de la SPA de Québec. Les gens les adoptent sans trop savoir. Et les gens qui les vendent le font de façon peu éthique, sans partager d'information de qualité.

Si tous les éleveurs ne sont pas à la source du problème, il reste que la reproduction rapide de l'animal donne forcément beaucoup de lapins si elle n'est pas contrôlée. Une lapine peut avoir une portée par mois, et de 4 à 8 lapereaux par portée , rappelle Nancy Lachance.

Pour la fondatrice de ALSA , la solution pour réduire le problème est relativement simple. Elle passerait par l' interdiction de vendre des lapins en animalerie. Ceux qu'on a, c'est souvent ça. Ils ont été achetés sur un coup de tête.

« Les gens se ramassent avec un lapin qui devient ado, qui mord, et qui sent pas bon parce qu'il n'est pas stérilisé et ils se disent : "je n'en veux plus..." Ils sont déçus de leur choix. »