Après la rébellion avortée, que se passera-t-il en Russie?

Le Kremlin sort très affaibli de cette affaire , a affirmé Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou, en entrevue sur ICI RDI et ICI Première.

Dans une ville qu'il a qualifiée de cotonneuse , où les habitants, samedi, semblaient attendre les colonnes blindées de Wagner un verre à la main , le journaliste a précisé qu'il ne faut pas se fier aux théories du complot disant que tout cela a été téléguidé par le Kremlin .

Vladimir Poutine a montré qu'il n'était pas maître de la situation hier , a-t-il ajouté.

« On sait que cette affaire d'hier va avoir des conséquences. Elle n'est pas terminée, d'une façon ou d'une autre, même si la catharsis semble passée. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. » — Une citation de Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou

Qu'est-ce qui a motivé cette volte-face de Wagner et de son chef, Evgueni Prigojine, alors que celui-ci s'était dit prêt à « mourir » pour marcher sur Moscou avec ce qu'il disait être « 25 000 » hommes?

Peut-être que, d'une part, on lui a dit, par l'intermédiaire d'Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus : "Arrête, tu vas te faire zigouiller, tu vas te faire écraser [...], les forces au sud de Moscou ne sont pas avec toi, tu ne pourras pas les retourner" , a ainsi conjecturé le chroniqueur François Brousseau à L'Édition du dimanche, sur ICI Première.

Au dire de M. Brousseau, le fait également d'avoir conclu un accord qui prévoit non seulement le départ de M. Prigojine pour le Bélarus mais aussi l'absence de poursuites pénales contre les membres de Wagner qui ont participé à la rébellion est un aveu de faiblesse de la part du président Poutine.

Celui-ci a peut-être compris qu'il ne pouvait pas écraser cette rébellion, avec la possibilité de défections aux échelons inférieurs [du pouvoir], peut-être jusque dans la population , a ajouté M. Brousseau.

L'oligarque et fondateur du groupe Wagner, Evgueni Prigojine. Photo : Associated Press

D'ailleurs, à certains endroits, la population n'a pas hésité à applaudir les soldats de Wagner, à se prendre en photo avec les putschistes ou encore à huer le retour des forces policières régulières après le départ des mercenaires, comme à Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie, première grande ville temporairement occupée par les mutins, samedi.

Sylvain Tronchet, lui, est catégorique : Vladimir Poutine a dû avoir recours à quelqu'un de l'extérieur, Alexandre Loukachenko, une personne qui est habituellement son vassal et non pas son sauveur.

Il y a eu un moment où on s'est dit : est-ce qu'on va, entre Russes, se massacrer? C'est un épisode sans résolution, qui reste en suspension. Ainsi, on se replie, on verra quel est le sort de M. Prigojine [...], mais c'est une crise non résolue. Et le pouvoir n'a plus le monopole de la violence sur le territoire russe lui-même , a renchéri François Brousseau en parlant d'un épisode incroyable .

Autre mystère : le contenu complet de cette entente de dernière minute entre les présidents Loukachenko et Poutine et le chef de Wagner. Que s'est-il vraiment dit au téléphone, samedi, alors que la planète entière était rivée à son écran, à l'aube de ce qui semblait pouvoir dégénérer en coup d'État ou en guerre civile?

Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko Photo : Reuters / SHAMIL ZHUMATOV

Cette entente, nous n'en connaissons probablement pas le quart , a affirmé Tamara Altéresco, ex-correspondante de Radio-Canada à Moscou, elle aussi lors de L'Édition du dimanche.

« On en connaît les grandes lignes : Poutine pardonne à Prigojine, alors que Poutine déteste la trahison, il ne la pardonne pas. » — Une citation de Tamara Altéresco, ancienne correspondante de Radio-Canada à Moscou

De l'avis de la journaliste, par ailleurs, l'homme fort du Bélarus s'est lui aussi négocié une prolongation à la tête de cette ex-république soviétique puisque, en tant que marionnette du Kremlin, le sort de M. Loukachenko est étroitement lié à celui de Vladimir Poutine .

Un « ménage » à la Défense?

Depuis les multiples coups de gueule d'Evgueni Prigojine contre l'armée russe, puis l'apparence de coup de force, les rumeurs abondent à propos d'un éventuel coup de balai à la tête des forces militaires de ce pays.

Possiblement dans le collimateur, d'abord, Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense. Grand ami de Vladimir Poutine, avec qui il a pris des bains de soleil, torse nu, en pleine Sibérie, il a longtemps été considéré comme un allié politique du chef du Kremlin.

Sous pression en raison de l'enlisement des forces russes en Ukraine, M. Choïgou est depuis longtemps la cible des insultes et de la fureur du patron de Wagner. Lors de la tentative de rébellion, M. Prigojine a ainsi accusé M .Choïgou de fuir comme un lâche et a juré qu'il serait arrêté .

De gauche à droite : le chef d'état-major russe Valeri Guerassimov, le président Vladimir Poutine et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou (photo d'archives) Photo : Reuters / Sputnik

Pour Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, il ne fait d'ailleurs aucun doute que le grand gagnant de la soirée [de samedi] est Loukachenko et que le grand perdant est Choïgou .

Autre limogeage potentiel, celui de Valeri Guerassimov, le chef de l'état-major, lui aussi vivement critiqué par le chef de Wagner depuis des mois.

Prigojine voulait envoyer le message selon lequel Choïgou et Guerassimov devaient être licenciés parce qu'ils sont incompétents et qu'un changement de stratégie est nécessaire , a confié à l'AFP Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques.

Des fissures ?

En tournée dominicale sur les grandes chaînes de télévision américaines, le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, a affirmé que la rébellion avortée révèle des fissures réelles qui atteignent le président Vladimir Poutine.

Cela a défié directement l'autorité de Poutine. Donc, cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles au plus haut niveau de l'État russe , a-t-il ajouté sur la chaîne CBS.

Les alliés traditionnels de la Russie font bloc autour de leur allié à Moscou, notamment avec des appuis de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Chine, mais ailleurs dans le monde, on s'interroge sur la longévité d'un gouvernement et, surtout, sur celle d'un président au pouvoir depuis 1999.

Sylvain Tronchet, lui, estime que les événements de vendredi et de samedi pourraient ébranler la verticale du pouvoir , soit la structure politique, militaire et économique sur laquelle s'appuie le gouvernement russe.

Peut-être qu'il y aura des réactions, des enseignements et des conséquences chez ces gens-là , affirme-t-il.

Toujours au dire de M. Tronchet, la réaction de l'opinion publique, actuellement, paraît très improbable. Personne n'a nié ce qui s'est passé hier, les gens pensent ce qu'ils en pensent, mais de là à ce que ça puisse les faire bouger, je n'y crois pas .

Et en Ukraine, les forces de Kiev continuent leur contre-offensive, disant avoir progressé face à l'ennemi russe qui, lui, affirme avoir repoussé ces assauts.