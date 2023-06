Hausse du prix du carburant le 1er juillet : le Canada atlantique craint le pire

La taxe sur le carbone du gouvernement fédéral et son nouveau Règlement sur les carburants propres entreront en vigueur à la fin du mois. On estime que le coût de l’essence et du mazout de chauffage augmentera de 6 à 17 cents le litre d’ici 2030.

Les provinces de l’Atlantique sont tellement préoccupées par les répercussions disproportionnées que les quatre premiers ministres provinciaux ont envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau. Ils demandent une rencontre afin de proposer une pause dans la mise en œuvre du règlement.

Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Dans la lettre, dont CBC News a obtenu copie, les premiers ministres ont réitéré leur engagement à lutter contre les changements climatiques et à faire la transition vers le développement des énergies renouvelables et non émettrices.

Toutefois, nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que les mesures fédérales qui ont une incidence disproportionnée connue sur le Canada atlantique vont de l’avant et entreront en vigueur le 1er juillet 2023, ce qui entraînera d’importantes hausses de prix pour l’essence et le diesel , écrit-on dans cette lettre.

Une pression inflationniste supplémentaire

Ces augmentations créeront des pressions inflationnistes supplémentaires sur les Canadiens de l’Atlantique et surviendront à un moment où le coût de la vie continue d’augmenter , ajoutent les premiers ministres du Canada atlantique.

La pancarte d'un manifestant devant le bureau du député néo-brunswickois Dominic LeBlanc, en juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Denis Mazerolle

La lettre a été envoyée après une réunion mercredi entre les premiers ministres de l’Atlantique et le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault. Les premiers ministres ont déclaré qu’ils étaient consternés que M. Guilbeault n’ait proposé aucune solution pour corriger le fardeau inéquitable que les Canadiens de l’Atlantique ont dû supporter en raison de la réglementation .

M. Guilbeault a indiqué que le gouvernement s’attend à une augmentation du prix du carburant de 6 à 8 cents d’ici 2030, et que les provinces de l’Atlantique subiront un impact plus important que d’autres régions du pays.

Mais il a ajouté que le gouvernement fédéral investissait massivement dans l’industrie des biocarburants dans la région de l’Atlantique et qu’il a des plans pour soutenir les gens pendant la transition écologique.

Du carburant plus propre

Le nouveau règlement exigera que les producteurs et les importateurs commencent progressivement à vendre du carburant plus propre.

Une raffinerie Irving, entreprise néo-brunswickoise productrice et exportatrice de produits pétroliers. Photo : CBC / Mike Heenan

Irving Oil a signifié qu’elle devra augmenter son prix d’environ 8 cents le litre pour se conformer, mais Steven Guilbeault croit que cela ne devrait pas être nécessaire.

Aucune autre raffinerie au Canada n’a dit qu’elle devait augmenter son prix de l’essence de 8 cents le 1er juillet , a-t-il souligné.

Les raffineries des entreprises n’ont pas à se conformer avant le 1er juillet 2024. Je ne comprends donc pas pourquoi Irving prétend devoir augmenter le prix de l’essence.

Dans une déclaration à CBC News le mois dernier, Irving Oil a déclaré que le coût des carburants est fixé indépendamment du gouvernement et de l’industrie.