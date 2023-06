L'avertissement de smog pour la grande région de Québec lancé par Environnement Canada samedi soir s'est matérialisé de façon très visible ce dimanche. La qualité de l'air est grandement diminuée et les appels à la prudence ne sont pas à prendre à la légère.

Québec, comme la majorité des villes du sud de la province, n'échappe plus à la fumée des incendies de forêt qui font rage plus au nord.

Selon les données du site IQair, la qualité de l'air des quartiers de la haute-ville, particulièrement dans Saint-Sacrement et Montcalm, est qualifiée de mauvaise pour la santé , et de malsaine pour les gens à risque dans les arrondissements plus au nord ainsi qu'à Lévis.

La fumée embrouille le ciel de Lévis et nuit à la qualité de l'air. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Des événements sportifs extérieurs ont été annulés. Soccer Québec a emboîté le pas et a annulé des matchs et compétitions qui devaient avoir lieu dimanche, notamment dans la région de la capitale.

Environnement Canada rappelle que la fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles .

