Des coussins du monde entier ornent les bancs de l’église historique de Barachois

Il y voit plutôt plus de 300 histoires de divers artisans du monde entier et il se souvient de la plupart d’entre elles.

Une vue du balcon donne une réelle dimansion des coussins en l'église historique de Barachois. Photo : Pierre Fournier/CBC

L’église se trouve à Grand-Barachois, une petite communauté du Nouveau-Brunswick située sur la côte sud-est entre Shediac et Cap-Pelé, qui fait partie de la plus grande municipalité de Cap-Acadie.

Quand les premiers coussins ont commencé à arriver des artistes des Maritimes, Rémi Lévesque a insisté pour rencontrer le fabricant de chaque pièce, plutôt que de la faire expédier à l’église.

C’est une chose d’avoir la collection physiquement, mais pour moi c’est aussi le côté humain, les connexions, les gens que je connais. Je ressens une grande fierté [d’être] capable de le faire , explique-t-il.

Des coussins du monde entier

Rémi Lévesque est bénévole à l’église qui, depuis 1980, est une galerie d’art, un musée et un auditorium. Il est également le conservateur de la Collection internationale de coussins hookés de Barachois, qui présente des coussins du monde entier.

Rémi Lévesque avec un des coussins de la collection. Photo : Vanessa Moreau/CBC

Presque toute la collection - 317 coussins - se trouve sur les bancs. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, autre que la façon dont le dernier groupe de spectateurs les a laissés.

Plus que la décoration et l’artisanat, les coussins sont destinés à rendre les bancs plus confortables.

« Certaines personnes ont un coussin préféré sur lequel elles aiment s’asseoir. Certains sont très doux, d’autres sont plus durs. Parfois, les gens s’assoient sur deux coussins. » — Une citation de Rémi Lévesque, conservateur de la Collection internationale de coussins hookés de Barachois

Origines pratiques

C’est une tradition pour les gens qui assistent à des concerts à l’église historique de Barachois d’apporter un coussin de la maison pour rendre la séance plus confortable, selon Rémi Lévesque.

Au fil des ans, certains coussins ont été laissés sur place. Au début, il pensait demander aux tapissiers locaux de créer de nouvelles couvertures pour les coussins existants, mais les anciens étaient en mauvais état.

Certains coussins font toute la longueur du banc d'église. Photo : Vanessa Moreau/CBC

En 2016, quand la région a su qu’elle serait l’hôtesse conjointe du Congrès mondial acadien 2019, le groupe qui supervise l’église historique voulait proposer un projet.

Rémi Lévesque a donc suggéré de recueillir 200 coussins à temps pour le 200e anniversaire de l’église en 2026.

À sa grande surprise, ils ont facilement dépassé cet objectif, en réunissant 250 d’ici 2019.

Les bancs sont déjà pleins, mais plutôt que de refuser les dons, Rémi Lévesque prête une sélection de 50 coussins cet été au Musée de Kent de Bouctouche, qui possède également une chapelle.