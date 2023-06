La CCN est encore loin de son objectif de planter 100 000 arbres d’ici 2026

Le but de la CCN est de gérer plus efficacement ses forêts et maintenir son pourcentage global de couvert végétal, qui est de 74 %.

Selon le conseil d’administration de la CCN , l'investissement du gouvernement fédéral de 3,2 milliards de dollars pour planter des arbres dans tout le pays permettrait à l’organisme de recevoir une aide financière du gouvernement de Justin Trudeau.

D’après l’évaluation de la vulnérabilité et des risques associés aux changements climatiques de juin 2022 de la CCN , les changements climatiques entraînants des tempêtes plus importantes et plus fréquentes rendent plus difficile à maintenir le couvert forestier et à atteindre ses objectifs de plantation d’arbres .

Compte tenu des récents engagements de la CCN à planter plus de 100 000 arbres, des ressources supplémentaires seront nécessaires pour garder cette ressource en bon état. Il faudra consacrer encore plus de ressources à la plantation et à la gestion d’arbres supplémentaires , peut-on lire dans l'évaluation.

212 M$ générés en retombées économiques par les forêts

De nombreux arbres sont toujours au sol dans la forêt Pinhey, six mois après le derecho et après que des équipes forestières ont défriché de grandes zones. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

Selon un sommaire exécutif de 2016 de la CCN , les forêts jouent un rôle important, notamment dans la régulation du climat, l'amélioration de la qualité de l'air par l'interception des polluants et des particules, la filtration de l'eau, la prévention de l'érosion, la pollinisation, la création d'habitats, etc.

La valeur économique totale des écosystèmes forestiers de la CCN , calculée par hectare, a été estimée à environ 174 millions de dollars par an en 2016. Cela représente environ 212 millions de dollars par an en 2023.

Le couvert forestier de la CCN a été mesuré pour la dernière fois en 2017, soit avant plusieurs tornades, le derecho de 2022 et la tempête de verglas de ce printemps.

Environ 70 % du couvert arboré supérieur des forêts Pinhey et Pine Grove de la CCN , a été détruit par le derecho, ce qui équivaut presque à la taille de cinq fermes expérimentales centrales.

Selon le rapport de la stratégie, le nettoyage a été coûteux et a nécessité des efforts considérables de la part du personnel .

Lors de la réunion du conseil d'administration, la gestionnaire des programmes de développement durable, Geneviève Mercier, a mentionné que la CCN travaille avec le ministère des Ressources naturelles Canada pour améliorer [le] programme de plantation d'arbres à la lumière de leur objectif de planter deux milliards d'arbres .

Un panneau d'arrêt endommagé après qu'un arbre est tombé dessus à Ottawa en mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Je suis convaincu que dans les années à venir, nous ferons beaucoup de progrès dans le domaine de la plantation d'arbres, mais aussi de la protection des arbres urbains , a-t-elle soutenu.

Identification de sites pour de futures plantations d'arbres

Le rapport annuel de la stratégie de développement durable indique que les forestiers ont visité des zones boisées en 2022-23 pour évaluer tout entretien nécessaire, et ont inspecté des centaines d'arbres urbains pour mettre à jour leur inventaire et prescrire l'entretien de chacun d'entre eux.

Le travail sur le terrain a révélé des sols compactés et des dommages physiques aux arbres.

Les priorités du plan de travail de 2023 consisteront à trouver des solutions durables pour résoudre ces problèmes, en plus des défis causés par la tempête derecho de mai 2022 , soutient le rapport annuel.

En ce qui concerne la promesse de la CCN de planter des arbres, le rapport annuel indique que des sites ont été repérés et que la plantation aura lieu en priorité au cours des quatre prochaines années.

Les semis recevront un traitement antiparasitaire non-toxique et biologique. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

Certains des 5000 arbres plantés jusqu'à présent se trouvent dans le parc Hampton, le long du côté nord de l'autoroute 417, à l'ouest de la promenade Island Park.

D'autres arbres y seront plantés à l'automne, en collaboration avec les groupes communautaires qui travaillent à protéger le parc Hampton et Carlington Woods.

D'autres groupes se sont associés à la CCN pour la plantation d'arbres, notamment CIMA+, qui a fait un don de 20 000 dollars, et Forêt Capital Forest, qui prévoit planter 200 arbres le long de la promenade de l'Aviation.