Les Roughriders s’imposent contre les Stampeders en prolongation 29-26

Sur la deuxième possession des Stampeders en prolongation, la passe du quart-arrière Jake Maier destinée à Tre Odoms-Dukes s'est retrouvée dans les mains de Marshall alors que les Roughriders se précipitaient sur le terrain pour célébrer.

Shea Patterson a marqué deux touchés sur courte distance pour les Roughriders.

Le quart-arrière des Roughriders, Trevor Harris, a lancé une passe de touché à Tevin Jones et a complété 20 de ses 30 tentatives de passe pour 273 verges et une interception.

De son côté, le porteur de ballon des Roughriders Jamal Morrow a parcouru 133 verges.

Les Roughriders ont amélioré leur fiche de 2-1 avec leur deuxième victoire consécutive sur la route pour commencer la saison de la LCF .

Les Stampeders ont chuté à 1-2 et sont toujours à la recherche de leur première victoire à domicile.

Le botteur de la Saskatchewan Brett Lauther a marqué un botté de précision de 18 verges et a réussi des bottés de 38 et 20 verges en prolongation, mais il a raté une tentative de 52 verges au deuxième quart-temps.

Les quatre bottés de précision du botteur des Stampeders Rene Paredes lui ont permis d'en marquer 502 en carrière. Il est le huitième botteur de la LCF à atteindre la marque des 500.

Paredes a réussi des tirs de 47 et 46 verges et a égalé son plus long botté de 53 verges à 11 secondes de la fin du quatrième quart pour forcer la prolongation devant les 24 923 spectateurs du stade McMahon.

Le vétéran a botté pour 23 verges en prolongation.

Malik Henry a capté une passe de touché pour les Stampeders et a accumulé 92 verges de réception pendant le match.

Les Stampeders joueront un match à Winnipeg le 7 juillet.