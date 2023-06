En marchant ensemble à Toronto, le groupe iranien voulait se faire l'écho des voix qui s’expriment dans les rues d'Iran où l’homosexualité est toujours passible de la peine de mort.

La communauté queer et la communauté transgenre en Iran sont des cibles faciles. Elles ont donc été sous les feux des projecteurs en tant que cibles du gouvernement iranien et c'est une vie très difficile , souligne l'avocat spécialiste des questions de réfugiés, El-Farouk Khaki.

Pour sa part, l’activiste transgenre et leader du groupe, Arghavan Shamsara, assure que la communauté [queer] est en première ligne dans cette lutte et qu’elle est solidaire de ceux qui risquent leur vie en Iran pour vivre libres. Nous sommes avec vous, nous sommes votre voix et nous reflétons ce que vous demandez .

Je ne veux pas voir ça pour la prochaine génération, je ne veux pas que les personnes transgenres nées [en Iran] soient confrontées aux difficultés que nous avons dû affronter. Je souhaite plutôt qu’elles puissent grandir personnellement en tant qu’être humain , poursuit la militante qui demeure toutefois positive.

Elle explique que la révolution iranienne qui a transformé le pays en République islamique il y a 44 ans était fondamentalement contre les femmes, essentiellement contre toutes les personnes différentes . Mais, en l'espace de quatre décennies, Arghavan Shamsara observe des changements : les gens chantent pour les droits des femmes dans la rue et ils donnent leur vie pour la liberté des femmes. Et les homosexuels ont été en première ligne.

Des manifestants à la marche de la Fierté. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Même si elle reconnaît que l'homophobie et la transphobie perdurent en particulier dans cette partie du monde [en Iran] , la militante se console en pensant que la majorité de la société se tient à nos côtés .

Elle espère d’ailleurs que plus d’une centaine de personnes issues de la diaspora participeront dimanche au grand défilé de la Fierté à Toronto.

Nous avons invité tous nos alliés et amis pour cet événement important, et ce qui est génial c’est que nous sommes soutenus par la communauté hétéro et la communauté non queer , conclut-elle.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard