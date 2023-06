La compétition nationale Slurpee Canada Skateboard Open est de passage samedi et dimanche à Winnipeg. L'événement gratuit permet aux planchistes, dont de plus en plus de femmes, de nourrir leur rêve olympique.

On construit tranquillement un classement avec des événements comme celui d'aujourd’hui. C'est une porte d’entrée pour les jeunes qui veulent un jour aller aux Olympiques , explique le photographe pour Canada Skateboard Dan Mathieu.

Au total, 6 garçons et 2 filles de 12 ans et moins ainsi que 36 hommes et 5 femmes sont inscrits à la compétition.

«Quand j'ai commencé le skate, je n'aurais jamais imaginé que le skate serait aux Olympiques un jour», déclare Dan Mathieu. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

D'ailleurs, plusieurs organisateurs s'entendent pour dire que la catégorie féminine est en pleine expansion.

Il y a quelques années, c’était inexistant, puis là, c’est la catégorie qui évolue le plus rapidement. Dans les cinq dernières années, ça a vraiment explosé , s’exclame Dan Mathieu, qui travaille dans le monde de la planche à roulettes depuis plus de 25 ans.

La planchiste de 19 ans Siena White a remporté la catégorie street chez les femmes samedi. Elle et ses amies sont venues de Calgary pour venir participer à la compétition à Winnipeg.

Je pense que les gens sont vraiment surpris de voir à quel point les filles sont rendues bonnes , souligne la jeune planchiste.

Les Calgariennes Isa Middleton, Siena White et Aiden Pittet sont trois des cinq femmes qui participent à la compétition de planche à roulettes à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Siena White a remporté l’or chez les femmes au Slurpee Canada Skateboard Open en 2022 à Calgary et à la compétition de Medicine Hat, en Colombie-Britannique.

Pour elle, le milieu de la planche à roulettes est plus inclusif qu'il y a cinq ans, quand elle a commencé à pratiquer ce sport.Toutefois, la situation n'est toujours pas parfaite.

« Dans une des compétitions, les femmes remportaient 800 $ et les hommes, eux, remportaient 2000 $ et un billet pour Tampa AM, qui est une compétition à laquelle les femmes peuvent aussi participer. » — Une citation de Siena White, vainqueure féminine de la catégorie street

Aussi venue de Calgary, Tammy Chow accompagne ses filles, Abbie (8 ans) et Zoe Hunter (10 ans), qui sont les deux seules filles dans la catégorie 12 ans et moins ce samedi.

Selon elle, l’engouement pour ce sport chez les filles est entre autres lié à l’émergence des médias sociaux.

Tu es peut-être la seule fille qui en fait dans ta ville, mais, en ligne, tu en vois d'autres qui sont comme toi, qui ont la même couleur de peau que toi. Être capable de voir ça en personne ou en ligne, je crois que ça a été immense pour la montée en popularité de la planche à roulettes chez les filles , explique Tammy Chow, qui est elle aussi planchiste.

L’effet olympique

Pour la mère de famille, les Jeux olympiques sont aussi un facteur clé dans ce phénomène. Sa fille Abbie admire l'athlète olympique Annie Guglia, mais ne veut pas atteindre ce niveau.

Tout le monde viendrait me voir et on ne me laisserait jamais tranquille , déclare-t-elle.

Tammy Chow et ses deux filles, Zoe (à gauche) et Abbie Hunter (à droite), ont commencé à faire de la planche à roulettes ensemble durant la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

La planche à roulettes est devenue une discipline olympique officielle aux Jeux de Tokyo en 2020. Pour le directeur général de Canada Skateboard, Hagan McCreath, ce changement a aussi eu un impact sur l’image de son sport.

Les Jeux olympiques donnent une légitimité au sport auprès de certains parents ou tuteurs qui pourraient penser que la planche à roulettes n'est pas une bonne activité pour leurs enfants. C'est une sorte de sceau d'approbation.

La compétition continue dimanche, alors que les participants se disputent la catégorie park au parc de planche à roulettes de la Fourche entre 9 h et 18 h 30.

Les prochains arrêts du Slurpee Canada Skateboard Open sont à Calgary du 7 au 9 juillet, à Québec du 21 au 23 juillet, à Halifax du 11 au 13 août et à Toronto du 19 au 20 août.