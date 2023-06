Des soldats préparent leur condition physique au Prairie Challenge 23 à Saskatoon

L'objectif du défi était de promouvoir la condition physique chez les soldats.

Neuf membres des unités d'infanterie de la Saskatchewan ont participé à l'exercice Prairie Challenge, alors que le coup d'envoi de la course a été donné au Kiwanis Memorial Park samedi matin

Le défi comportait des exercices de marche et de course avec un sac à dos sur plus de 20 kilomètres.

Les soldats pendant le défi, samedi à Saskatoon. Photo : Radio-Canada

Les participants ont aussi dû porter leur canoë avant de naviguer sur trois kilomètres, sur la rivière Meewasin.

Malgré la fatigue, l'adjudant Cathan Perry du North Saskatchewan Regiment voit du positif dans cet exercice.

Mon objectif était d'aller un peu plus vite que ce que j'ai fini par faire, mais ça fait du bien de finir , se réjouit-il.

Pour lui il s'agit aussi d’un bon moyen pour stimuler les troupes à travers l'exercice physique.

Le but du Prairie Challenge est aussi de préparer les participants à l’Ex Mountain Man, une compétition d'une plus grande envergure organisée en août prochain par le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, à Edmonton en Alberta.

Avec les informations de Camille Cusset