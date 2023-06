Multiculturalisme et intégration au Salon d’accueil de nouveaux arrivants à Winnipeg

De nombreuses activités ludiques ont occupé les familles lors de cette journée.

Le but de l’événement est d'accueillir de nouveaux arrivants venus d'horizons divers, afin de favoriser des échanges culturels.

Mais sans surprise, les difficultés et les défis auxquels font face les nouveaux arrivants, en général, ont refait surface dans les discussions.

Befekadu Abitaw, résident de Winnipeg originaire d'Éthiopie en Afrique de l'Est, résume en quelques mots la réalité d’un nouvel arrivant au Manitoba: Apprendre la culture et s'intégrer, en plus de la météo et de la recherche d'un emploi.

Olha Kushnirynk, une nouvelle arrivante ukrainienne arrivée à Winnipeg il y a seulement 10 jours, souligne les difficultés de reprendre sa vie dans un pays éloigné de chez soi.

C'est toujours difficile de repartir de zéro dans un nouveau pays loin de la maison , insiste-t-elle.

La directrice de l’organisme d’aide à l’intégration des nouveaux arrivants, Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations, Vicki Sinclair, pense que cette journée a pour but de restaurer l’espoir auprès des participants.

Aujourd'hui c’est vraiment un grand jour pour dire bienvenue à tout le monde ici à Winnipeg, et de dire qu’ils font partie de notre quartier.

Les organisateurs cherchent à aider les familles à surmonter les défis liés à leur intégration, affirme Mme Sinclair.

Parce que souvent, ça fait très peur quand on arrive. On ne connaît personne et maintenant c’est difficile de trouver le logement, c’est difficile de trouver du travail.

Des organismes d'aide à l'intégration ont rencontré des nouveaux arrivants samedi, lors du Salon. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Certains organismes accompagnent notamment les enfants et les adolescents, qui font face à un choc culturel.

Nous au Needs Center, on travaille avec les enfants et les ados, nouveaux arrivants de la communauté. Alors vraiment pour nous c’est, il faut qu’on soit ici parce que notre coeur est ici , souligne la gestionnaire du Needs Center, Lisa Janz.

En dépit des enjeux d’intégration, plusieurs confirment avoir réussi à s’adapter au fil du temps.

Avec les informations de Jean-François Morin