Le CSF adopte un budget de 135 millions de dollars pour 2023-2024

Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique a adopté son budget pour l’année scolaire 2023-2024 lors de la rencontre de son conseil d’administration samedi. Il s’agit d’un budget évalué à 135 millions de dollars et qui comprend un montant de 750 000 dollars pour éponger le déficit de l’année scolaire en cours.

En comparaison, le budget révisé pour l’année scolaire 2022-2023 s’est élevé à 129 millions de dollars.

Le budget a été élaboré en fonction de ce que le conseil d’administration qualifie de pire scénario . Il prévoit une diminution d’une centaine d’inscriptions pour l’année à venir, soit un nombre d’élèves qui pourrait passer selon le CSF de 6262 à 6161.

Les membres du conseil d’administration ont voté en faveur de l’adoption du budget, à l’exception de la conseillère pour la région de la vallée du Fraser, Chantal Fadous. Je ne me sens pas prête à voter pour un budget où il y a presque deux millions de dollars qui n'iront pas dans les salles de classe. Un montant de 1,75 million de dollars est effectivement consacré aux frais juridiques.

Des échanges étudiants, un terrain

Lors de la rencontre, au-delà des discussions budgétaires, le conseil d'administration a mandaté la direction générale du CSF afin de favoriser les échanges étudiants entre ses établissements et ceux de l’Académie de Nantes et de l’Académie de Nouvelle-Calédonie, en France, ainsi que des institutions partenaires en Ontario, notamment pour les élèves de 11e et de 12e année.

Le conseil d’administration a également voté à l’unanimité son intention d’acheter le terrain situé au 3039 route Sprott, à Duncan, sur l’île de Vancouver. Évalué à 700 000 $, il s’agit du terrain de l’ancienne école primaire anglophone Somenos qui appartient au district scolaire de la vallée de Cowichan.

L’achat est conditionnel à l’octroi d'un financement par le ministère de l’Éducation et des Services de garde d'enfants de la province.

Favoriser l’éducation en français en région

La conseillère pour la région du sud-est, Armelle Moran, a livré ses points saillants découlant d’une tournée dans les écoles des Kootenays. Elle qualifie la distance entre les écoles de la région de défi pour la collaboration.

La conseillère a soulevé plusieurs points qu’ont en commun les écoles visitées, comme la force communautaire des établissements et l’implication parentale. Les parents, les enseignants, le personnel de soutien [tous] travaillent ensemble, tout le monde se connaît, parce que ce sont de petites communautés , indique-t-elle.

Armelle Moran cible également des défis communs : les écoles souvent excentrées qui limitent le recrutement et la rétention des élèves, surtout au secondaire, le transport et l’urgence de mettre en place des garderies.

Je pense qu’il y aurait un support à mettre en place par le CSF au niveau du besoin d’investir dans le recrutement et la rétention, avec un plan d’action concret et accessible, du marketing sur place , recommande la conseillère. Elle suggère aussi de mettre en place un document explicatif des programmes, étapes et contenus couverts de la maternelle à la 12e année.

Le bureau central pense à ces petites communautés. [...] Il n’y a pas une décision qui est prise sans penser à ces communautés , indique Bertrand Dupain, directeur général par intérim du CSF .

Un logiciel de gestion intégrée plus moderne

Un rapport des services technologiques du CSF indique également que l’organisation devrait envisager de remplacer et de moderniser son système informatique, AtrieveERP, dans les années à venir.

AtrieveERP de PowerSchool, qui a été créé il y a trois décennies, fonctionne sur une pile technologique qui peine à égaler les capacités des solutions ERP modernes construites sur des technologies avancées , indique le rapport.

Pour assurer une conversion vers un système modernisé, les services technologiques indiquent qu’ il sera essentiel d'allouer un budget important et des ressources suffisantes pendant plusieurs années . Le rapport indique que cela pourrait coûter entre 500 000 et 1 million de dollars, alors que des investissements à hauteur de 1,5 à 2 millions de dollars ont été abordés lors de la séance du conseil d’administration.

Un tel investissement ne fait néanmoins pas partie du budget pour l’année à venir.