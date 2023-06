La pluie cause des dommages à Sherbrooke

Après qu'une importante quantité d'eau soit tombée, les pompiers ont été appelés à intervenir dans le secteur vers 14 h 30, samedi.

On a dû barrer des routes, empêcher des gens de passer, aider aussi des gens qui étaient inondés à l'intérieur [de leur maison] au niveau de l'électricité , raconte le chef de division au Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke, Martin Primeau.

Ce dernier rapporte que ce sont les effectifs de quatre casernes qui ont été impliqués. Il y a quelques kilomètres de route où on a dû intervenir. L'eau a endommagé des portions de la chaussée. Le coin des rues des Ruches et des Sept-Soleils a été touché, ainsi que la rue de Champfleur et la rue Côté de Beauvoir, légèrement.

Il assure que les rues seront examinées afin de s’assurer que celles-ci sont sécuritaires lors de passage de véhicules. C’est ce que l’on veut éviter [risque d’affaissement] donc tout est barré présentement pour être certain qu’il n’y a pas de danger pour les citoyens et par la suite quand on va rouvrir, on sera certain que la route est sécuritaire pour les usagers.