Fête de la Saint-Jean : Isabelle Mercier en spectacle au Bistro du Carrefour des Plaines

C’est une Isabelle Mercier en grande forme qui s’est présentée sur scène avec ses deux musiciens samedi après-midi.

Originaire de La Tuque, au Québec, Isabelle Mercier est venue s’installer en Saskatchewan en pleine pandémie à cause du travail de son conjoint.

Mais, pour elle, la Fransaskoisie reste une belle grande famille.

Pour moi la Fransaskoisie a toujours été une grande famille! Même si on se chicane parfois, on s'aime pas mal quand même. On est tout le temps ensemble dans les soupers communautaires, on se croise. Il y a le beau côté et le mauvais côté d'une famille , réfléchit-elle.

Pour la Saint-Jean, Isabelle Mercier a préparé un spectacle qui répond aux goûts de tous les francophiles.

On a préparé un programme qui allie les chansons québécoises, canadiennes-françaises et des compositions originales, dit-elle fièrement.

Autrice, compositrice, interprète, celle qui s’est fait connaître d’une part sur la plateforme Twitch avec son Brunch musical où elle reprenait des chansons que son auditoire lui demandait ainsi que des textes originaux ne souhaite pas être dans une case et préfère porter plusieurs chapeaux.

« C’est difficile de me mettre dans une case, je pense que j'aime beaucoup faire de l’animation, de l’humour, mais j'aime aussi beaucoup faire de la chanson. Je porte plusieurs chapeaux à la fois ce qui me permet de me promener un peu dans différents événements. Mais aujourd'hui c'est de la musique! On fait la fête, c’est ça le but! » — Une citation de Isabelle Mercier, artiste fransaskoise

La jeune artiste, qui a participé au concours Nouvelle scène en 2022, sera en spectacle prochainement au Festival fransaskois et entreprendra cet été une tournée avec La Troupe du jour.