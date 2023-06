Les personnes vulnérables d’Oujé-Bougoumou évacuées vers Saguenay

La communauté crie d’Oujé-Bougoumou, située dans le Nord-du-Québec, a ordonné l’évacuation d’une partie de sa population en raison de la fumée des feux de forêt. Les personnes évacuées seront accueillies par Saguenay.

L’ordre d’évacuation a été émis en après-midi samedi et cible les personnes vulnérables de la communauté en raison du smog qui devenait de plus en plus dense.

Le chef d’Oujé-Bougoumou, Curtis Bosum, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il était possible que la situation évolue rapidement et que l’ensemble de la population doive évacuer encore une fois les lieux.

Les résidents avaient dû quitter la communauté le 6 juin vers Saguenay, avant de pouvoir réintégrer leur domicile il y a un peu moins de deux semaines.

Une rencontre est prévue avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) samedi en soirée pour faire le point sur la situation.

Les personnes vulnérables ciblées par l’avis d’évacuation seront encore une fois accueillies par Saguenay, a annoncé la mairesse de la municipalité, Julie Dufour, en après-midi samedi.

Ces évacués s’ajouteront aux quelque 850 membres de la communauté crie de Mistissini qu’accueille déjà Saguenay et qui ont fait leur arrivée à partir de vendredi après-midi. Un ordre d’évacuation de l’ensemble de la communauté située dans le Nord-du-Québec a été émis jeudi en raison de la fumée.

Des évacués tentaient de garder le sourire samedi, malgré le fait qu'ils ne savent pas encore quand ils pourront réintégrer leur communauté. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Oujé-Bougoumou et Mistissini : une centaine de personnes supplémentaires

Saguenay s’attendait à accueillir une centaine de personnes supplémentaires d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini, selon l’estimation avancée en après-midi en point de presse.

Les évacués de Mistissini sont hébergés à l’école secondaire des Bâtisseurs, dans le secteur de Kénogami, à Jonquière. La mairesse Julie Dufour indique que la Saguenay a encore une capacité d’accueil de 1000 lits. L’école polyvalente Jonquière pourra aussi être ouverte comme centre d’hébergement au besoin.

Les plans de mesures d'urgence sont prêts pour tout le territoire au complet , a-t-elle assuré. D’autres options pourraient aussi être évaluées.

L'aréna, clairement, aussi que c'est très utile, pour ceux qui ont des animaux, donc c’est plus pour nos gens qui viennent avec leurs animaux de compagnie , a-t-elle ajouté.

Une première pour Saguenay

L’accueil des évacués demande une logistique importante pour Saguenay, alors que la municipalité n’avait jamais eu à accueillir autant de personnes de l’extérieur en situation d’urgence.

Le roulement de la main-d’oeuvre représente un défi, a indiqué le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Carol Girard, qui est également coordonnateur des mesures d’urgence.

La problématique, c'est d'assurer une relève au niveau de la main-d'œuvre. On est quand même en période estivale et les gens font du 24-7, donc ce n’est pas évident. On va répondre à l'appel au fur et à mesure qu'on va avoir des indications qu’il y a des personnes qui s'en viennent , a-t-il mentionné.

Des camions de rue ont préparé des repas pour les personnes évacuées. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des climatiseurs ont été installés dans les gymnases de l’école secondaire des Bâtisseurs en raison de la chaleur importante lors de la nuit dernière.

Une quinzaine de bénévoles de la Croix-Rouge sont également sur place. Du soutien psychosocial est aussi offert aux personnes évacuées. Des camions de rue ont aussi préparé des repas pour les personnes évacuées.

D’après un reportage de Roby St-Gelais