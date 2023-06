Surrey, une destination de moins en moins abordable pour les nouveaux arrivants

La ville de Surrey est depuis longtemps une alternative à sa voisine Vancouver, notamment pour de nombreux immigrants comme ceux venant de l’Asie du Sud. Alors que la crise du logement abordable perdure, des agents d’établissement affirment que les immigrants s'installent cependant toujours un peu plus loin.

Cela signifie qu’ils s’éloignent notamment des services, des communautés et des infrastructures, dédiés à les soutenir dans leur processus d’installation.

Ils sont exclus de ces villes historiques où ils se sentaient beaucoup en sécurité , analyse Meheret Bisrat, cadre de direction du développement communautaire chez DiverseCity Community Resources Society. « Je ne sais pas ce que cela signifiera quand ils n’auront plus ces filets de sécurité. »

Meheret Bisrat explique que des lieux comme Surrey et Delta sont depuis longtemps des destinations qui offrent une inclusion en matière culturelle, sociale et religieuse pour de nombreux groupes minoritaires. Beaucoup de nouveaux arrivants se sentent plus à l'aise de s'installer dans ces villes, explique-t-elle.

Sauf qu’en ce moment, de plus en plus d’entre eux ont du mal à trouver des appartements avec deux chambres pour moins de 2600 dollars par mois, assure Meheret Bisrat.

Un consultant en immigration basé à Surrey, Raghbir Singh Bharowal, raconte que la plupart de ses clients décident de s'installer plus loin, à Chilliwack, voire dans des villes de l’Okanagan comme Vernon, Osoyoos et Penticton. Nous avons de la diversité [à Surrey]. Nous avons une communauté ici, nous avons beaucoup de soutien communautaire; mais en raison du coût [de la vie] élevé, les gens veulent déménager dans d'autres régions.

L’Alberta et la Saskatchewan sont aussi des options attrayantes, dit-il, car elles sont plus abordables et facilitent le processus d’obtention de la résidence permanente.

Raghbir Singh Bharowal précise néanmoins que les étudiants étrangers continuent de choisir Surrey, car le Grand Vancouver offre un grand nombre d'établissements postsecondaires et que les nouveaux arrivants plus jeunes sont souvent plus enclins à partager un logement et à vivre dans de moins bonnes conditions.

Le dernier recensement confirme que davantage de nouveaux arrivants en Colombie-Britannique choisissent de vivre en dehors du Grand Vancouver.

La directrice de l’Institut d'études sud-asiatiques de l'Université de la vallée du Fraser à Abbotsford, Satwinder Bains, assure que cette tendance pour les nouveaux arrivants de s'installer plus à l’est dure depuis 15 ans. Elle reconnaît cependant une accélération due à la crise du logement abordable. La crise du logement est en général intense; et elle devient plus intense pour les personnes qui arrivent avec des ressources limitées, qui doivent encore trouver un emploi rémunéré.

Satwinder Bains juge que le processus d’installation est devenu très complexe, et de plus en plus complexe lorsque les travailleurs eux-mêmes n'ont nulle part où envoyer les gens .

Elle explique qu’Abbotsford et Chilliwack ont des services d'établissement, mais que ces villes ne peuvent pas faire aussi bien que des plaques tournantes comme Surrey.

La conséquence de ces changements est une difficulté accrue pour les nouveaux arrivants dans leurs recherches d’écoles, des barrières linguistiques, et du stress supplémentaire lors de leur installation. C'est un changement démographique qui se produit au Canada que nous devons comprendre , affirme Satwinder Bains. Nous ne sommes pas assez agiles pour y répondre très rapidement.

Avec les informations de Maryse Zeidler