Combattre le feu ou non, le dilemme du parc national Wood Buffalo

Le feu no 7, par exemple, s’étend sur quelque 40 000 hectares un peu plus d’une trentaine de kilomètres de Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, mais ne pose aucun risque pour la communauté, selon Parcs Canada.

Victor Marie, qui habite à Fort Smith, croit toutefois que les autorités auraient dû s’attaquer plus tôt à ce feu déclenché par un orage le 27 mai, ce qui en aurait évité la propagation.

J’ai combattu plusieurs feux dans le parc national Wood Buffalo. Ils doivent tous l’être , affirme-t-il. Il se dit notamment préoccupé par les effets du brasier sur l’environnement et la faune.

Une situation plus complexe qu’il n’y paraît, selon Parcs Canada

Si elle reconnaît ces préoccupations, l’agente d’information du parc Alexandria Jones répond toutefois que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.

Selon elle, 5 nouveaux brasiers ont été déclarés après les orages du 27 mai, alors que deux autres ont été trouvés quelques jours plus tard.

Elle ajoute que le feu no 7 se trouve dans un secteur dévasté par un précédent incendie, ce qui limite la quantité de combustible disponible. C’est pourquoi Parcs Canada a préféré donner la priorité aux feux 2, 5 et 6.

Les pompiers forestiers ont dû s’attaquer à plusieurs feux en même temps et travaillent fort pour protéger les communautés et les infrastructures critiques en fonction des conditions et des ressources disponibles , explique Alexandria Jones par courriel.

Elle ajoute que le vent poussant le feu vers le territoire précédemment ravagé a encouragé la concentration des efforts vers les autres brasiers.

Elle affirme également que les feux de forêt sont naturels et nécessaires à la santé des forêts , en stimulant la croissance et le renouvellement de l’habitat faunique.

Elle souligne enfin l’engagement des responsables du parc à combattre les feux qui menacent les communautés et les installations.

Apaiser l’inquiétude

Au-delà de ses préoccupations pour la faune, Victor Marie s’inquiète aussi pour sa famille et sa communauté. Il craint qu’un changement rapide de la direction du vent propulse le feu vers Fort Smith. Ce serait décourageant de voir notre communauté perdre des maisons et des familles , craint-il.

Alexandria Jones tente toutefois de se montrer rassurante. Si les conditions actuelles compliquent le travail des pompiers forestiers, il reste que tout le monde travaille à la protection des communautés, selon elle.

Les dernières semaines ont été éprouvantes, mais les décisions qui ont été prises nous permettent de maintenir le cap et de protéger les communautés, les personnes et les infrastructures.

Une rencontre est prévue entre les responsables des différentes communautés et de Parcs Canada est prévue le 27 juin, selon le président du Conseil des Métis de Fort Smith, Allan Heron.

Avec les informations de Carla Ulrich