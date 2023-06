Avertissement de smog pour Québec

L'organisme fédéral avertit que des concentrations élevées de particules fines entraîneront une mauvaise qualité de l'air à compter de [samedi soir] ou cette nuit. Ces conditions pourraient persister jusqu'à lundi .

L'air est difficilement respirable par endroit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le smog a voilé le ciel du Lac-Saint-Jean, comme le montre cette photo prise à Saint-Gédéon, avant que le panache de fumée n'atteigne Saguenay. Photo : Photo fournie

Le ciel de régions plus à l'est comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, le Saguenay—Lac-Saint-Jean est voilé par la fumée depuis quelques jours.

Environnement Canada donne quelques précautions de base à suivre puisque les particules peuvent être nocives particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire (comme l'asthme) ou d'une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur [qui] risquent davantage de subir des effets de la fumée des feux de forêt sur leur santé .

Cessez vos activités de plein air

Laissez vos portes et fenêtres fermées si la température de votre demeure est confortable

Prenez un répit de la fumée en déménageant temporairement ou en trouvant un endroit dans votre collectivité où l'air est pur et frais

Si vous devez passer du temps à l'extérieur, le port d'un masque respiratoire bien ajusté (comme un respirateur N95 ou l'équivalent) qui ne laisse donc pas passer l'air par des ouvertures entre le masque et votre visage

Portez une attention particulière aux personnes dont vous avez la charge et pensez à prendre des nouvelles des personnes de votre entourage qui pourraient être plus vulnérables à la fumée.

La fumée peut être nocive pour tout le monde, même les personnes qui ne présentent pas de problèmes de santé comme ceux cités plus haut. Les autorités rappellent de rester à l'affût prendre les précautions pour éviter du subir les symptômes et de rester à l'intérieur.