Le Vieux-Poste de Sept-Îles accueille ses premiers visiteurs

Malgré la fumée et les avertissements concernant la qualité de l'air, le Vieux-Poste de Sept-Îles a ouvert ses portes aux visiteurs et lancé sa saison touristique.

Malgré l’épaisse fumée qui bloque la vue sur la baie de Sept-Îles, des visiteurs étaient au rendez-vous. On arrive d’Abitibi! , lance l’un d’entre eux.

En raison de la mauvaise qualité de l’air, la journée se déroule différemment qu’à l’habitude. Plutôt que des visites guidées d’une heure, les curieux peuvent circuler librement sur le site.

Cela leur permet de passer moins de temps qu’à l’habitude à l’extérieur, explique la coordonnatrice du site, Julie Godin. Habituellement, ce sont des visites qui se font 50 % à l’extérieur, alors qu’aujourd’hui tous les guides sont à l’intérieur .

La coordonnatrice du Vieux-Poste, Julie Godin, croit à l'attrait touristique du site, peu importe les conditions météorologiques. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

C’est un peu dommage, parce que c’est un des plus beaux sites de Sept-Îles grâce à la vue qu’on a sur la baie , se désole-t-elle.

Les employés du Vieux-Poste en fête sont néanmoins optimistes par rapport au reste de l’été. Beau temps, mauvais temps, ici, il y a des gens qui viennent , assure Mme Godin. Même dans une journée très pluvieuse, on peut avoir 60 visiteurs au Vieux-Poste .

Les gens sont super curieux de savoir ce que c’est le vieux poste , insiste-t-elle.

Un dialogue d’aînés

Pour une deuxième année de suite, le Vieux-Poste organise des journées interculturelles durant lesquelles des aînés de la communauté de Uashat mak Mani-utenam racontent leurs expériences de vie aux visiteurs.

Lauréat Moreau, Alexandre Pinette et Paul-Arthur McKenzie étaient présents pour l’ouverture du site.

Paul-Arthur McKenzie devant son teueikan. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Ces activités sont organisées en collaboration avec le musée Shaputuan. Samedi, son directeur par intérim, Lauréat Moreau, faisait partie des trois aînés innus. Selon lui, l’un des buts de ces rencontres est de souligner les liens des communautés autochtones et allochtones avec le Vieux-Poste.

C’est pour ça que je trouve ça important ici, le Vieux-Poste de traite , explique-t-il. Les Innus de l’époque et les allochtones qui sont venus c’étaient des pêcheurs. On devait se parler et communiquer pour mieux survivre.

Samedi, les trois Innus étaient accompagnés d’un aîné allochtone, Serge Lévesque, ancien maire de Sept-Îles. Je suis natif de Sept-Îles, dit-il, ma vie a fait que j’ai côtoyé les Autochtones de l’époque de façon très serrée, donc je suis content d’être ici.

Quand les visiteurs sont entrés dans la chapelle du Vieux-Poste où les attendaient les quatre hommes, M. Moreau a rapidement laissé la scène à Paul-Arthur McKenzie. Assis à son teueikan, le tambour traditionnel innu, il a raconté à la dizaine de touristes des pans de sa vie, avant d'entamer une chanson.

Des visiteurs dansent en file au rythme du teueikan. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Sa femme s’est levée pour danser, rapidement suivie de certaines de celles qui visitaient le vieux poste. Une saison qui commence dans un rythme traditionnel pour le Vieux-Poste, qui organisera deux autres activités interculturelles au cours de l’été.