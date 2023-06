L’état de l’édifice patrimonial gatinois E. B. Eddy inquiète

Une partie de la maçonnerie du bâtiment aurait même cédé au cours des derniers jours, selon le conseiller municipal pour le district de Hull-Wright, Steve Moran, qui précise qu’une inspection de la Ville a été réalisée en conséquence vendredi.

S’il affirme que les élus sont au fait du problème que représente ce bâtiment, il affirme néanmoins que l'état de l'édifice demeure inquiétant puisqu’il s’agit d’un symbole fort de la région de l'Outaouais .

Quand on a un édifice du genre, on souhaite qu’il soit rénové, réparé et occupé. C’est ce qu'il y a de plus important pour la protection et la mise en valeur des édifices patrimoniaux, [...]. C’est ce qui garantit leur avenir.

Une partie de la maçonnerie de l'édifice E. B. Eddy a cédé au cours des derniers jours. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

D’après M. Moran, la Ville travaillerait avec les ingénieurs du propriétaire afin de déterminer un plan d’action pour la suite des choses et de décider quels travaux seront entrepris à court et à moyen terme.

Alors qu’aucun délai n’est pour le moment établi concernant les travaux, le sentier des Voyageurs restera fermé pour une durée encore indéterminée.

Un morceau de l’histoire industrielle de l’Outaouais

Bâti à la fin du 19e siècle, l’édifice E. B. Eddy est aujourd’hui la propriété de l’entreprise Windmill, à l’origine du projet résidentiel et commercial Zibi. Il s’agirait, selon le président de la Société d’histoire de l’Outaouais, Michel Prévost, d’un des bâtiments les plus importants du patrimoine industriel de Hull, de la région de la capitale fédérale et de l’Outaouais.

Cet édifice a d’ailleurs été reconnu en 2001, puis classé en 2012, comme immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec, ce qui correspond à la plus haute distinction que l’État peut donner pour protéger son patrimoine , explique M. Prévost.

Aujourd’hui, ce bâtiment qui a autrefois servi à la production d'allumettes ainsi que de pâtes et papiers ne serait plus entretenu.

Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Depuis la reconnaissance et le classement, il n’y a eu aucun investissement de fait dans ce bâtiment-là, et déjà, en 1998, on avait découvert que certains murs en pierre étaient fragiles , indique le président de la Société d’histoire de l’Outaouais.

L’état actuel de l’édifice ne serait donc pas une surprise et certains murs menaceraient même de s'effondrer, selon M. Prévost.

Celui-ci se dit d’ailleurs déçu de la présente gestion de ce morceau de l’histoire industrielle de l'Outaouais et se questionne sur les intentions du propriétaire actuel.

Quand les nouveaux propriétaires ont acheté, en 2013, ils avaient comme objectif en premier lieu de restaurer les bâtiments patrimoniaux. Là, ce qu'on voit, c’est la construction de nouvelles tours qui poussent partout des deux côtés de la rivière, mais c’est vraiment triste de voir que du côté des bâtiments historiques, il n’y a rien qui bouge.

Invitée à commenter la situation actuelle de l’édifice, la firme Windmill a mentionné que Zibi est également en train d’élaborer des projets conceptuels pour les anciens bâtiments E. B. Eddy tout en assurant que le ministère de la Culture du Québec sera consulté sur l’approche proposée pour la remise en valeur .

Avec les informations de Rebecca Kwan