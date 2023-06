Les délais pour réparer l’ascenseur du Domaine Beauséjour s’allongent encore

L’histoire se répète pour les locataires du Domaine Beauséjour. Ils ont appris que l'ascenseur du bâtiment de six étages ne sera pas remis en fonction avant le mois d'octobre. Sauf qu’il est hors d’usage depuis août 2022.

On avait hâte au mois de juillet , dit d’emblée André Potvin, un résident de l’immeuble, découragé par la situation.

L’ascenseur aurait dû être de nouveau être fonctionnel dans le prochain mois.

André Potvin vit au cinquième étage du Domaine Beauséjour. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Par communiqué, l’Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) explique le délai supplémentaire par la complexité des travaux et une série de difficultés techniques inattendues.

Ça fait quatre fois que le délai est reporté, alors on vient qu'on croit plus grand-chose , se désole André Potvin.

« Pour la qualité de vie des locataires, c’est encore une tuile qui leur tombe sur la tête. En octobre, ça va faire presque un an et demi ! » — Une citation de Nicole Dionne, coordonnatrice du Bureau d’animation et d'information logement du Québec métropolitain (BAIL)

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale assure également un suivi avec quelques résidents, qui vivent difficilement la situation.

Ma tâche c'est oui d'apporter les paquets, mais d'interagir avec les gens, ils ont de profondes souffrances, inquiétudes, frustrations et ils ont besoin de l'exprimer , confie Steve Akué préposé à l'aide domiciliaire pour la Brigade d'entraide.

Maigres compensations

Un nouveau crédit de loyer de 300 $ et l'installation d'un appareil de climatisation sont offerts aux locataires, par l’ OMHQ . Ces nouvelles mesures s'ajoutent notamment au 500 $ déjà offert et au service d'aide au transport des achats disponible 18 heures par semaine. Or, selon Julien Delangie, avocat spécialisé en droit du logement, cette compensation monétaire est loin d’être suffisante.

Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on n'est pas à même de connaître le réel état d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées par le locateur, les entrepreneurs ou entreprises. Il ne semble pas y avoir énormément d'informations , remarque l’avocat.

Les locataires du Domaine Beauséjour à Québec privés d’ascenseur depuis août 2022. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Même si des recours existent, plusieurs résidents du Domaine Beauséjour n'ont pas l'énergie d’entamer un tel processus.

Ça ne remplace pas la liberté qu'on peut avoir si on avait un ascenseur , souligne André Potvin.

D'après un reportage de Magalie Masson