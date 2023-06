Retour en force de la mode des années 2000

On assiste actuellement à un retour des années 2000 dans la mode dans le sens pluridisciplinaire, autant dans la nouveauté, dans la façon d'être que dans la mode vestimentaire , affirme Philippe Denis, chercheur en patrimoine de la mode.

Selon lui, ce retour des années 2000 est lié à un désir de se remémorer le moment où on avait du plaisir, quand on était adolescent et qu’on n'avait aucune responsabilité [...] alors c’est normal que ça revienne , explique-t-il

« On est attaché à des souvenirs, à des périodes de bonheur, de plaisir et on essaie de les retrouver en passant par le vêtement, la manière d'être. » — Une citation de Philippe Denis, chercheur en patrimoine de la mode

Philippe Denis précise que les années 2000 sont associées à une période de plaisir, car elles marquent la fin des années 80 et 90 où on a eu des récessions, des crises économiques qui ont été marquantes .

Il ajoute que c’est dès la fin des années 1990 que s'opère un changement et que le plaisir commence à revenir.

1997 est une date marquante dans l'histoire de la mode parce que c’est le moment où John Galliano est rentré chez Dior, Alexander McQueen est rentré chez Givenchy, c'est la première collection haute couture de Mugler, de Gauthier [...] donc c'est une période de grande effervescence , raconte M. Denis.

Le spécialiste de la mode précise d’ailleurs que le Palais Galliera à Paris présente actuellement une exposition intitulée 1997 Fashion Big Bang, et que le Musée des Beaux-Arts du Québec offre une exposition sur l'art et la mode avec Alexander McQueen, figure majeure de l’industrie de la mode entre 1990 et 2010.

Philippe Denis se rappelle que la mode vestimentaire de l’époque s'illustrait notamment avec les tailles basses, les crop-top, les logos, les capuches et les vestes très courtes…une manière de s'amuser et de jouer avec les vêtements, dit-il.

« Ça se ressentait dans la musique, dans l'art, tout était possible, tout était permis, on commençait un nouveau millénaire. » — Une citation de Philippe Denis, chercheur en patrimoine de la mode

Des milliers de fans se sont rendus au festival Hot In Herre samedi à Toronto pour entendre notamment Ja Rule, Nelly, Fat Joe ou encore Rick Ross. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Une musique plaisante

En ce qui concerne la musique des années 2000, M. Denis estime que le beat est bon, c' est agréable, ça nous emporte. Après, quand on écoute les paroles on se dit que ce n' est pas une musique à texte, mais c'est pas grave on laisse passer, c'est juste plaisant.

Un point de vue que partage Sasha Bondy venue participer au festival Hot In Herre. Je continue de vivre dans les années 90-2000 peu importe mon âge, car la musique aujourd’hui n'est pas aussi bonne que ce que c’était . Selon la femme de 28 ans, il y a plus de basses dans les vieilles chansons et ça fait bouger ton corps.

Même son de cloche du côté de Cora Wilkes pour qui ces musiques lui rappellent toutes ces années de lycée. C’est totalement différent, les musiques de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, nous les écoutons toujours , raconte avec enthousiasme la femme de 32 ans.

Le chanteur Ja Rule partipait samedi au festival Hot In Herre. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le célèbre rappeur américain Ja Rule juge que le début des années 2000 était une bonne époque pour le R&B . L’artiste, qui participe souvent à des spectacles à l'ancienne , se réjouit de voir ici son audience de l'époque qui a grandi.

C'était il y a plus de 20 ans, je suis très content d’être encore là, de retrouver ce type de foule, que les gens aiment encore cette musique que nous avons faite.

Le hip-hop vieillit et notre audience est maintenant adulte. Ce sont eux qui achètent nos billets de concert. Il y aura donc de plus en plus de ces événements nostalgiques , prévient-il.

Des cycles de mode de plus en plus courts

M. Denis raconte qu’autrefois les chercheurs disaient que la mode est cyclique peu importe ce qui arrive, et qu’elle revient tous les 90 ans. Mais aujourd’hui les cycles sont de plus en plus rapprochés et de plus en plus courts, en raison des réseaux sociaux et des technologies, assure-t-il. Désormais, l'information est facilement disponible alors qu'avant il y avait une période d'oubli qui arrivait et qui s'installait .

Un point de vue que partage Antonio Dominguez Leiva, professeur au département d'étude littéraire de l'UQAM et spécialiste de culture populaire.

Il souligne que nous sommes dans un contexte global que Simon Reynolds appelait la rétromanie, la dévoration par la culture pop de son propre passé , et que celle-ci est multifactorielle. Elle vient d'un côté de la prolifération des archives sur internet qui donne accès de manière inédite à toute une mémoire audiovisuelle, littéraire, de références [...] qui fait qu'on est surstimulé par ce poids du passé.

Selon M. Dominguez Leiva ce poids du passé offre une connaissance beaucoup plus profonde du passé immédiat et de ses créations culturelles, si bien qu’elles exercent une fascination et une influence forte sur la création originale.

« On est tout le temps sous la pression que tout a déjà été fait d'une manière ou d'une autre et que ce qui nous reste à faire c'est une sorte de combinatoire dans le recyclage de ce qui a déjà été fait. » — Une citation de Antonio Dominguez Leiva

Une fascination pour le passé

Le spécialiste de la culture pop ajoute qu’il y a aujourd’hui une fascination pour un passé que l'on perçoit comme un passé beaucoup plus heureux, souriant, désinvolte, insouciant que notre époque actuelle.

Il rappelle qu’après les attentats du 11 septembre 2001, le monde a connu la crise économique de 2008, puis la pandémie ainsi qu’ une guerre qui risque de devenir nucléaire , donc il y a vraiment un sentiment d’une existence beaucoup plus lourde que ce qu’on avait connu avant, dit-il. Pour nous ça devient une sorte de belle époque.

Philippe Denis ajoute que la nouvelle génération qui n’a pas connu cette période du début des années 2000, l'embrasse aujourd’hui parce qu’il s'agit pour elle de quelque chose de nouveau.

La grande valeur aujourd'hui c'est d'être libre de ne plus se cacher, d'assumer pleinement qui l'on est, et ça passe parfois par une forme de nostalgie , conclut-il.

Avec les informations d’Andréane Williams