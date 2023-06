Une centaine d’artistes ont rassemblé leurs talents pour créer une murale à Edmonton

L’idée m’est venue durant la pandémie. J’ai envoyé des tuiles à différents artistes de l’Amérique du Nord, en leur demandant de peindre l’image d’un chien. Ils devaient utiliser certaines couleurs et formes dans le tableau pour qu’on puisse donner vie à une image plus grande , explique le coordinateur de l'œuvre Phil Alain.

Le coordinateur de la murale, Phil Alain. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Après avoir peint leur portrait, les artistes ont renvoyé leur tuile afin que M. Alain et son équipe rassemblent les œuvres de chacun et créent une murale de loup composée de 216 portraits de chiens.

Nous ne savions pas à quoi ça allait ressembler jusqu'au dévoilement. On nous a tous dit de peindre dans un certain style et avec un certain ton de couleurs. C'est ce que nous avons fait et nous espérions que cela donnerait quelque chose de magnifique , mentionne l’artiste Jori Warren.

Ce projet visait à rassembler la communauté.

« Nous voulions simplement rassembler les gens de manière à ce que chacun puisse conserver son identité en tant qu'artiste individuel tout en s'unissant. » — Une citation de Phil Alain, coordinateur de la mosaïque