Un drapeau franco-ontarien érigé de façon permanente à Vanier

La trésorière de l'Association communautaire de Vanier et membre du Comité de la francophonie de Vanier, Suzanne Lépine, explique que le projet d'installation permanente d’un drapeau franco-ontarien dans le quartier remonte à plusieurs années.

Cela a commencé en 2017 avec un vœu que j’ai envoyé à trois élus gouvernementaux pour que le drapeau soit érigé sur le Chemin Montréal, au cœur de Vanier. Il y a des drapeaux un peu partout, mais on n'en avait pas [à cet endroit] , détaille-t-elle.

Pour Suzanne Lépine, le hissage permanent du drapeau franco-ontarien dans Vanier représente l'aboutissement d'un projet initié il y a six ans. Photo : Radio-Canada

Pour pousser le projet, Mme Lépine a par la suite contacté l’Association communautaire de Vanier pour permettre la formation du Comité de la francophonie. Soutenu par le Centre francophone de Vanier, ledit comité a finalement pu œuvrer pour que son rêve devienne réalité .

La concrétisation de ce projet représente ainsi une grande fierté pour cette bénévole impliquée dans la vie communautaire de Vanier, qui encourage d’ailleurs les résidents du quartier à se prendre en main pour mener leurs projets à bon port .

« C’est vraiment une grande émotion, parce que je pense aux gens, aux Vaniérois, [...] aux voisins comme Bernard Grandmaître, à Gisèle Lalonde, à ces gens qui se sont démenés corps et âme pour protéger et sauvegarder la francophonie en Ontario. » — Une citation de Suzanne Lépine, trésorière de l'Association communautaire de Vanier et membre du Comité de la francophonie de Vanier

Le hissage permanent du drapeau franco-ontarien à Vanier intervient par ailleurs le jour de la Saint-Jean-Baptiste, celui de la Fête nationale du Québec, ce qui est tout sauf un hasard.

Le lys, c’est le symbole de la francophonie mondiale. Donc pour nous, c’est le temps de se rassembler, de célébrer, de sentir, de goûter, d’écouter la francophonie autour de soi , évoque Mme Lépine, considérant la Saint-Jean-Baptiste comme une occasion offerte aux francophones de célébrer ensemble .

Bernard Grandmaître a 90 ans

Présent pour cet événement symbolique, celui qui a d’abord œuvré comme maire de Vanier, puis en tant que député provincial et ministre responsable des affaires francophones, Bernard Grandmaître, a profité de l’occasion pour fêter son 90e anniversaire.

Chaque anniversaire est important, surtout 90 ans. [...] Je me réveille chaque matin, je remercie dieu d’avoir passé la nuit et espérant passer une bonne journée et d’avoir le progrès des francophones dans Vanier , a-t-il exprimé.

Bernard Grandmaître a été maire de Vanier et député provincial en Ontario. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Pour lui, l’installation permanente du drapeau franco-ontarien sur le Chemin Montréal représente une occasion de rassembler les francophones, de fêter et de vraiment jouir de notre francophonie.

Concernant la Saint-Jean-Baptiste, il regrette toutefois que cette fête se soit recentrée sur le Québec, alors que selon lui, toutes les paroisses la célébraient dans son plus jeune temps.

Lorsqu’on parle de la Saint-Jean-Baptiste, c’est le côté québécois malheureusement. On oublie l’Ontario, alors espérons que ça va revenir, espérons.

Avec les informations de Maude Ouellet et de Rosalie Sinclair