Les feux progressent en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec

La Société de protection des forêts contre le feu ne s'attend pas à de la pluie avant lundi ou mardi dans l’ouest de la province.

Elle indique dans sa mise à jour que les conditions météorologiques provoquent un assèchement très important de la végétation et a des impacts importants sur l’activité des feux existants, qui reprennent de la vigueur et progressent de façon significative dans certains cas.

Elle précise que l’importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes. Cela a été le cas au cours des derniers jours.

Préavis d’évacuations maintenus à Normétal, La Reine et Saint-Lambert

Les fumées denses des incendies continueront de voiler le ciel de l’Abitibi-Témiscamingue et nuisent aux opérations aériennes.

En Abitibi-Ouest, les préavis d'évacuation sont toujours en vigueur pour Normétal, La Reine et Saint-Lambert-de-Desmeloizes. Gardez vos bagages près de la porte , rappelle la directrice générale de la municipalité Lyne Blanchet dans une publication sur les réseaux sociaux.

Ces incendies minent aussi la qualité de l’air. Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a prévenu d’une détérioration pour les vingt-quatre prochaines heures dans la région.

L'entrée du village de Normétal, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le feu 281 demeure hors de contrôle et donc toujours en progression. La SOPFEU a confirmé que des efforts particuliers sont investis dans ce secteur.

L’incendie est principalement actif dans le secteur nord-ouest, à proximité de la frontière ontarienne. En raison de la direction des vents, il se propagera vers le nord-est et le secteur de Val-Paradis , a mentionné la SOPFEU dans son plus récent bilan samedi.

Par ailleurs, la fusion redoutée sur le flanc ouest se concrétise. Le feu COC007 près de Cochrane en Ontario, s’est approché encore davantage de la frontière québécoise. Selon la direction des vents observée et prévue, cet incendie devrait traverser la frontière au courant de la journée et pourrait menacer Saint-Lambert , mentionne la SOPFEU .

La carte du Système canadien d'information sur les feux de forêt, démontrent la proximité des deux brasiers.

La carte du Système canadien d'information sur les feux de forêt qui démontre l'ampleur des feux de forêt à Normétal qui s'approche de celui de Cochrane en Ontario. Photo : Capture d'écran, Système canadien d'information sur les feux de forêt.

Des efforts terrain continuels

Les efforts des équipes sur le terrain se poursuivent. D'ailleurs, les combattants du feu ont pris le relais de ceux qui avaient complété un cycle d'intervention.

La SOPFEU est revenue avec son équipe du départ et il va y avoir des appuis. Plus d'une quinzaine de pompiers forestiers vont s'ajouter, donc une trentaine sur le terrain, en plus des opérations mécaniques. Les Forces armées canadiennes sont là également et ont travaillé pour faire une tranchée à Val-Paradis. Et du côté de l'Ontario, il y a 4 avions-citernes du Québec pour arroser le secteur, pour protéger le secteur ouest de Saint-Lambert au Québec , assure M. Lagrange.

Dans les derniers jours, des militaires canadiens ont créé des tranchées à Val-Paradis pour limiter la progression du feu. L’orientation des vents a néanmoins fait en sorte de forcer l’évacuation des résidents de Beaucancon, Val-Paradis et Lac Pajegasque.

Brûlage et veille serrée à Lebel-sur-Quévillon

Le principal feu de forêt du secteur de Lebel-sur-Quévillon couvre une immense superficie. Photo : Radio-Canada

Dans le Nord-du-Québec, à Lebel-sur-Quévillon, les opérations des combattants du feu se poursuivent. Les pompiers de la SOPFEU ont effectué du brûlage préventif par le sud, avant que le feu ne s’y engouffre.

Des travaux de brûlage ont été effectués au Sud par la SOPFEU depuis 2 jours. Le feu va s'y diriger et c'est un avantage considérable pour sécuriser la section de la route 113 Sud , a précisé le maire Guy Lafrenière.

En incendiant une partie du combustible forestier, les équipes espèrent ainsi que le feu ne gagnera pas en force lorsqu’il migrera vers le sud.

Pour ce qui est de l'usine Nordik Kraft de Chantiers Chibougamau, où se trouvent d'importants produits chimiques hautement inflammables, tout semble sécurisé.

Le porte-parole de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, a précisé que des arrosages systémiques sont effectués depuis le 15 juin.

La tranchée s’étend sur plusieurs dizaines de mètres. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson-Hudon

Les tranchées creusées au début du mois de juin, lorsque le feu de foudre 344 a dégénéré au point de devenir un monstre de feu, ont prouvé leur efficacité. En maintenant l'arrosage sur le site, l’entreprise s’assure de prévenir les complications qui pourraient être causées par des tisons échappés du brasier.

La surveillance des installations de l’usine se poursuit de manière étroite. Frédéric Verreault ajoute que le plan d’intervention peut être consolidé en tout moment si la situation venait à évoluer.

La fermeture de la route 113, entre les kilomètres 70 et 150 est maintenue jusqu'à nouvel ordre.

Le maire Guy Lafrenière comme le porte-parole de Chantiers s'accroche à l'espoir de prévisions météorologiques qui annoncent de la pluie pour mardi et mercredi et que ces précipitations soient exemptes de foudre.

Menaces vers Senneterre

Le feu de Lebel-sur-Quévillon s’approche de certains secteurs de Senneterre. Les évaluations tendent à démontrer qu’il se trouve à environ 20 km du secteur du camping Charles et le feu du lac Parent serait à 10 km à l’est de ce même secteur.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat insiste sur le fait qu’il ne s’agit toutefois que d’évaluations sommaires.

Ce sont des prévisions. Actuellement, on ne le pas où se situent les feux de façon très précise parce qu'il n'y avait aucune visibilité ce matin pour les équipes de la Sopfeu qui évaluent les distances , mentionne-t-elle.

La qualité de l'air à Senneterre a grandement été affectée par les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Des efforts terrain sont néanmoins en cours de sorte que le spectre d’une évacuation est pour le moment toujours reporté.

La municipalité de Senneterre recommande à ses citoyens de télécharger l’application Senneterre en alerte, afin d’être informés si une évacuation devait être décrétée.

Pour l’ensemble du Québec, les ressources qui combattent les incendies sont constituées de 1341 pompiers forestiers, combattants auxiliaires et militaires et 160 employés réguliers de la SOPFEU, ce qui représente en tout 1501 personnes.