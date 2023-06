De plus en plus d’observateurs réclament une action coordonnée sur le logement

En l'état actuel des choses, le Canada n'est pas en voie de construire les 3,5 millions de logements additionnels nécessaires pour rétablir l'accessibilité d'ici 2030, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Des dirigeants de cet organisme ont déclaré la semaine dernière qu'une stratégie du genre Équipe Canada serait nécessaire pour renverser la situation. Tous les ordres de gouvernement doivent coopérer pour s'occuper du manque de logements.

Si les diverses autorités proposent de nombreuses solutions partagées par de nombreux experts – accroître les densités de population dans les villes, encourager les investissements privés dans le logement, accroître le financement public des logements sociaux –, personne n'a encore présenté un plan pour réaliser ces changements ambitieux à l'échelle gouvernementale.

Les politiciens préfèrent se blâmer les uns les autres, ciblant plus particulièrement les municipalités qui s'opposent à de nouveaux projets de construction.

Aucun ordre de gouvernement ne contrôle l'ensemble des leviers politiques qui influencent la demande et l'approvisionnement en logements. Si c'est un problème très difficile à résoudre, c'est à cause de cette désignation de bouc émissaire , soutient Mike Moffatt, un professeur adjoint à l'Université Western.

« On a besoin d'une sorte de table ronde nationale ou d'un plan unifié qui regrouperait le gouvernement fédéral, les provinces et certaines des plus grandes villes du pays. »