« Moustique mon vieux, tu vois trop petit… »

Joe Dassin invitait le vilain insecte piqueur à « aller voir du pays »; La Bolduc se plaignait que les maringouins avaient rendu « [s]es jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau d'forçure ». Et, nous, simples mortels, subissons, certains plus que d’autres, les attaques du petit vampire sans mieux savoir comment les repousser. Y a-t-il moyen d’améliorer la relation moustique-humain jusqu’à la rendre — presque — agréable ?

Si vous êtes de ceux qui ne se font pas piquer, vous avez peut-être espoir d’une quasi amitié avec les maringouins, si le zzz-zzz des moustiques est un doux son à vos oreilles. Si vous attirez la bête ailée peu importe où vous vous trouvez ou si vous avez pris une douche ou non, oubliez la relation amicale et faites-vous à l’idée que vous resterez la cible des moustiques… probablement jusqu’à votre mort.

Il y a une part de génétique, admet André-Philippe Drapeau-Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l'Insectarium de Montréal, pour expliquer ce qui fait que certains se font piquer plus que d’autres. C'est montré que les personnes qui sont des aimants à moustique vont le rester!

Pour les moustiques piqueurs, nous sommes un bar ouvert à CO2. Ils peuvent repérer le CO2 qu’on libère par notre respiration et notre transpiration jusqu’à une soixantaine de mètres , ajoute M. Drapeau-Picard.

Les femelles ont besoin des protéines qui sont dans le sang des mammifères. Les mâles, quant à eux, ne sont pas intéressés par le sang. Eux-autres, ils sont dans les fleurs. Ils vont chercher le pollen et le nectar dans les fleurs, donc c'est des pollinisateurs. C'est vraiment les femelles qui en ont besoin pour accomplir leur cycle vital.

Et, malheureusement, si vous êtes une femme, jouer la carte de la solidarité entre même sexe sera comme un coup de tapette à mouche dans le vide puisque ce sont exclusivement les femelles moustiques qui s’attaquent à nos chairs. Et, d’après M. Drapeau-Picard, la peau des femmes enceintes est particulièrement attirante pour la femelle moustique.

Une fois qu'elles ont trouvé une piste de CO2, elles vont la remonter, décrit-il. Quand elles arrivent à une dizaine de mètres environ d'un humain par exemple, avec leurs yeux, elles sont capables de nous distinguer. Elles voient la forme de quelque chose qui pourrait probablement leur fournir un repas. Elles continuent de s'avancer vers la forme qu'elles voient et, rendu, à environ 50 cm, elles sont capables de détecter la chaleur qu'on émet, un peu comme une caméra thermique. Ça, ça leur permet d'identifier les zones de notre corps qui sont les plus chaudes. [...] Et les femmes enceintes dégagent plus de CO2 et sont donc plus faciles à trouver pour moustiques.

S’ils ne savent pas lire, les moustiques savent déchiffrer la lettre qui définit votre groupe sanguin. Ils sont deux fois plus attirés par les personnes au groupe sanguin O plutôt que par celles au groupe sanguin A, B ou AB. Mais on ne sait pas encore pourquoi, affirme M. Drapeau-Picard. Peut-être que ça passe par des molécules. On sait aussi que le microbiote qu'on a à la surface de la peau émet aussi des composés volatiles qui peuvent attirer ou pas les moustiques.

57 espèces de moustiques au Québec

Avec près d’une soixantaine d’espèces de moustiques dans la province, autant dire que chacun d’entre nous sommes livrés en pâture à une armée de dards, dont le vrai nom pour l’insecte est la trompe.

La trompe avec laquelle les moustiques piquent est située à l'avant de la tête de l'insecte. Photo : LadyofHats

Comme les moustiques peuvent être vecteurs de virus, comme celui du Nil par exemple, il vaut quand même mieux éviter de se faire piquer.

Évidemment, on peut prendre quelques précautions pour éviter d’être réduit en lambeaux sur ce champ de bataille.

portez des vêtements longs et clairs. M. Drapeau-Picard rappelle que « les vêtements foncés absorbent davantage de rayons du soleil donc ça chauffe, si on a plus chaud, on émet plus de CO2, on transmet davantage donc on est plus facile à trouver »

utilisez un chasse-moustique

brouillez les pistes du CO2 en créant un écran de fumée. Un truc de biologistes cité par M. Drapeau-Picard : « ils traînent un paquet de cigarettes avec eux, en allument une sans la fumer, seulement pour la garder allumée afin de créer un écran de fumée autour d'eux »

évitez les milieux humides où les moustiques pondent leurs oeufs (pensez eau stagnante dans des pneus ou simple flaque d’eau en forêt)

Oubliez surtout l’idée que de manger des bananes, par exemple, vous rendra peu désirable aux yeux globuleux de l’insecte. L’alimentation peut avoir un effet, admet M. Drapeau-Picard, mais davantage à long terme, donc ce n'est pas ce qu'on a mangé la veille qui va avoir une influence sur le fait qu’on sera plus attirant ou pas le lendemain.

Si tous ces trucs ne fonctionnent pas pour les éloigner, vous pouvez leur chanter « No me moleste mosquito » et croiser les doigts en espérant qu'ils vous laissent tranquille. Sinon, vous aurez un ver d'oreille en tête, ça aura au moins changé de type d'insecte.