L’École Saint-Augustin de Rustico inaugure son tipi réalisé avec la communauté mi’kmaw

Les communautés mi’kmaw et acadienne inaugurent samedi le fruit du travail des deux communautés : un tipi qui servira de classe extérieure à l’école francophone Saint-Augustin de Rustico.

C’est un projet de longue haleine qui voit enfin le jour. Depuis 2013, Andréa Deveau, la directrice du Conseil acadien de Rustico, travaille sur un projet de réconciliation entre les communautés mi’kmaw et acadienne.

L’arrivée de Julie Gagnon à la direction adjointe de l’école Saint-Augustin a accéléré la mise en œuvre de ce projet à une grande valeur symbolique . Le plan a beaucoup changé avant de s’arrêter sur l’idée de construire un grand tipi qui pourrait abriter une classe.

Le tipi fait 5,5 mètres de diamètre et peut accueillir une dizaine de personnes à l’intérieur. Les élèves de l’école, qui en compte une soixantaine de la maternelle à la sixième année, seront également autorisés à y aller lors des récréations. Ça va être un bel endroit pour se rassembler , assure Julie Gagnon.

Andréa Deveau souhaite également que l’endroit soit ouvert à toute la communauté et ne profite pas seulement aux élèves de l’école.

Andréa Deveau Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Samedi, lors de l’inauguration du lieu, le tipi sera purifié lors d’une cérémonie mi’kmaq du smudge qui vise à faire accepter [le tipi] dans la forêt où il se trouve .

Une expérience enrichissante

Elle raconte avoir beaucoup appris du beau partenariat avec les gens de la communauté mi’kmaw de Lennox Island.

Ils nous [ont] amenés dans ce cheminement de la vérité et la réconciliation. Le sage Junior Peter Paul nous a vraiment guidés au travers de ce processus avec des bénévoles et les élèves. On a vraiment eu de très beaux moments dans la construction , poursuit la directrice du Conseil acadien de Rustico.

Junior Peter-Paul Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ce projet a fait fleurir d’autres idées qui pourront être mises en place à partir de la rentrée scolaire prochaine.

C’est une histoire qui fait juste que commencer , assure Julie Gagnon. Elle souhaite encore plus approfondir les relations avec la communauté mi’kmaw.

Julie Gagnon Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

On veut aussi briser les quatre murs de l’école pour aller dehors, continuer nos apprentissages et combiner aussi les enseignements autochtones , poursuit Julie Gagnon.

La directrice adjointe qui fourmille d’idées souhaite également inviter des écoles à participer à des classes extérieures avec le tipi pour y faire des ateliers en lien avec la communauté mi’kmaw.

Avec des informations de l’émission Michel le samedi