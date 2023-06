Le fleurdelisé à l’honneur en Estrie

Les couleurs bleu et blanc seront à l'honneur samedi soir alors que les Sherbrookois sont invités au centre-ville pour célébrer la fête nationale du Québec. Sherbrooke vibrera au rythme des Trois Accords pour l'occasion.

Avant les spectacles proposés sur la scène principale, les citoyens sont invités sur la rue Wellington Nord à compter de 16 h pour des activités familiales. Des chansonniers, du théâtre et un spectacle-hommage au répertoire québécois sont au programme jusqu'à 19 h.

L'action se transportera ensuite sur le site juste derrière le Maxi sur la rue des Grandes-Fourches Sud. Un discours patriotique d'Étienne-Alexis Boucher précédera les prestations musicales. Ces prestations sont gratuites.

« On veut vraiment rassembler la communauté sherbrookoise au centre-ville de Sherbrooke. Nous, ça nous tient à cœur d'offrir une fête nationale à l'image de tous. » — Une citation de Véronique Fortin, coordonnatrice aux communications au Théâtre Granada et à Animation centre-ville

C'est le groupe Malaimé Soleil qui lancera les festivités. Pour le leader et chanteur du groupe, Francis Leclerc, il s'agit d'une belle occasion de se produire devant le plus de monde possible .

« C'est la première fois que l'on va jouer à la Saint-Jean, alors j'ai vraiment hâte de voir quelle sera l'énergie du monde. Et être en première partie des Trois Accords, ce n'est quand même pas rien. » — Une citation de Francis Leclerc, leader et chanteur du groupe Malaimé Soleil

L'auteur-compositeur-interprète Super Plage sera également en prestation sur la scène principale. Les Trois Accords feront quant à eux leur entrée sur scène à 21 h 30. Je pense que la communauté sherbrookoise les a vraiment adoptés , raconte Mme Fortin.

Les spectateurs qui désirent apporter leur chaise peuvent le faire et s'asseoir dans une zone prévue à cet effet sur le site. Il est interdit d'apporter ses propres consommations.

Quand dame Nature se met de la partie

La pluie ne suffira pas à faire annuler les activités, selon Véronique Fortin, mais une rencontre aura lieu samedi après-midi pour élaborer un plan en cas d'orages violents.

À Magog, le début des activités prévues en après-midi ont été repoussées en raison de la pluie.

Depuis vendredi, des festivités se déroulent dans la région pour fêter le Québec. De Coaticook jusqu'à East Angus, une trentaine d'événements ont été organisés pour l'occasion.

Le chanteur Vincent Vallières a fait vibrer Victoriaville vendredi soir. Les Cowboys fringants chanteront quant à eux leur grand répertoire à Granby samedi soir au parc Daniel-Johnson.