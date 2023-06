Qualité de l’air dans l’Est-du-Québec : les autorités appellent à la prudence

Les secteurs les plus affectés samedi et dimanche, dans l’Est-du-Québec, seront la Côte-Nord et la Gaspésie.

À Rimouski, on serait comme limite. La qualité de l’air pourrait se détériorer par moments , affirme le météorologue pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Un avertissement de smog est par ailleurs en vigueur pour le Témiscouata samedi.

Les autorités appellent la population à la prudence. Environnement Canada publie des mises à jour en continu.

Jean-Philippe Bégin demande aux gens de demeurer vigilants. Si ça sent la fumée, c'est que les concentrations de particules fines sont suffisamment importantes pour détériorer la qualité de l'air , explique-t-il.

Il ne faut pas prendre ça à la légère , ajoute M. Bégin qui invite la population à consulter régulièrement les bulletins de Environnement Canada.

Le directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Dr Yv Bonnier-Viger, indique que les personnes les plus vulnérables aux fumées sont celles qui ont déjà des maladies chroniques respiratoires et celles souffrant de maladies cardiovasculaires.

Ces personnes-là doivent être très attentives et, avec les taux qu’on va atteindre ce weekend, il est préférable que ces gens-là restent à l’intérieur, les fenêtres fermées , indique-t-il.

Il souligne cependant que tous les individus peuvent être incommodés. La santé publique recommande que toutes les personnes en bonne santé évitent les exercices qui augmentent le rythme respiratoire. Parce que quand on fait des efforts physiques, on a besoin de respirer davantage et on risque d’inspirer plus de particules et être incommodé , explique-t-il.

Ce n’est pas le temps de faire des exploits sportifs , lance-t-il.

Situation critique sur la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, les concentrations ont atteint des maximums jusqu’à 200 microgrammes par mètre cube vendredi. La qualité de l’air y est encore très mauvaise samedi. Le directeur de santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le Dr Richard Facheoun, indique qu’avec des concentrations aussi élevées, il y a des risques pour tout le monde, pas seulement pour les personnes vulnérables.

Les secteurs de la Côte-Nord touchés par les avertissement de mauvaise qualité de l'air sont représentés en gris. Photo : Environnement Canada (capture d'écran)

Selon lui, la règle est de rester à l’intérieur. Si une personne est dans l’obligation d’aller à l’extérieur, il souligne que le CISSS de la Côte-Nord a rendu disponibles des masques N95. Cependant, bien que le masque peut aider, il faut limiter au maximum le temps passé à l’extérieur. Le masque est moins efficace que de rester à l’intérieur des édifices , affirme-t-il.

Il invite la population à prendre des nouvelles des membres de sa famille qui sont plus vulnérables et à ne pas hésiter à appeler la ligne Info-Santé 811 en cas d’inquiétude pour parler à un professionnel de la santé.

En cas de symptômes intenses ou de malaise, il faut se tourner immédiatement vers le 911 pour être pris en charge rapidement.