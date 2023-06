Les feux de forêt sont à l'origine de la piètre qualité de l'air.

Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, en fin de semaine, la région risque fort de connaître son pire épisode de smog depuis que ces incendies ont pris naissance.

Les experts d'Environnement Canada n'anticipent pas d'amélioration notable de la qualité de l'air dans un horizon rapproché.

M. Bégin a précisé qu'il est difficile pour eux de prévoir à quel moment exactement la situation va rentrer dans l'ordre.

Quand vient le temps de faire des prévisions sur la qualité de l'air, on se concentre vraiment à très court terme. On s'étire sur 24, 48 ou 72 heures. Il y a une part grandissante d'incertitude quand on avance dans le temps parce que les feux évoluent, qu'ils sont dynamiques , a-t-il expliqué.

Le smog préoccupe certains habitants de la région.

Dès vendredi, ils envisageaient donc sérieusement de revoir leurs plans pour la longue fin de semaine.

On devait aller au Lac-Saint-Jean, mais ce n'est pas impossible qu'on repense à ça, surtout avec les enfants , a lancé un père de famille rencontré à Saguenay par une équipe de Radio-Canada.

Il ne faut pas courir de risques inutiles. Même le chien tousse plus que d'habitude , a soutenu un autre homme croisé dans la même ville.

Interviewée sur les ondes du Réseau de l'information samedi, la mairesse de l'endroit, Julie Dufour, a reconnu que pour Saguenay, c'était quand même étonnant comme phénomène.