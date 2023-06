Au-delà des forêts, les feux ont aussi un impact sur l’approvisionnement en eau potable

L’intense saison de feux de forêt que connaissent plusieurs provinces canadiennes a non seulement un impact sur les écosystèmes forestiers, mais également sur l’approvisionnement à long terme en eau potable des municipalités avoisinantes, selon des chercheurs.

Les feux ont notamment un effet sur la santé des bassins hydrographiques, note d’entrée de jeu le professeur spécialisé en hydrologie Uldis Silins, de l’Université de l’Alberta.

C’est quand on commence à voir les impacts descendre en aval, vers les grands centres urbains où vit la population, qu’on s’en rend vraiment compte , souligne-t-il.

Les maux de tête des équipes responsables de l’aqueduc sont connus de la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en science, technologie et politique de l’eau à l’Université de Waterloo, Monica Emelko.

Elle a notamment été impliquée dans les recherches menées à la suite du feu qui a dévasté Fort McMurray, en Alberta, en juin 2016. À l’époque, elle s’était entre autres intéressée à la contamination de la rivière Athabasca, dans laquelle la cendre laissée par les feux s’est ajoutée au phosphore et au carbone habituellement transportés par la pluie.

La substance brunâtre qu’elle a alors analysée représentait un défi pour les usines de traitement du système d’aqueduc. Des travailleurs vivaient à l’usine de traitement et y travaillaient fort pour s’assurer que les [évacués] puissent rentrer chez eux en ayant la possibilité de trouver de l’eau dont la consommation était sécuritaire , raconte-t-elle.

Contamination de la chaîne alimentaire

Ce que les feux de forêt peuvent déclencher, c’est ce qu’on appelle une cascade trophique, un événement qui a un impact direct sur un écosystème et, par extension, sur la chaîne alimentaire, explique Uldis Silins.

Des forêts en santé interceptent l’eau de ruissellement de la pluie ou de la fonte des neiges. Une fois les arbres brûlés ou éliminés du bassin hydrographique, cette eau aboutit dans les rivières, charriant avec elle de nombreux contaminants potentiels, comme de la cendre ou du phosphore.

L’ajout de phosphore semble lié à une augmentation de la croissance de la végétation et à une présence accrue d’insectes aquatiques, ce qui a un effet sur les poissons, précise-t-il.

Les données recueillies par le professeur Silins tendent à montrer que l’impact de ces changements en est un à long terme.

En se penchant sur les effets du feu de Lost Creek, survenu en 2003, les chercheurs ont découvert que même une décennie plus tard, [les inondations de 2013] ont réactivé les perturbations [causées par le feu de 2003]. En fait, [les inondations] ont produit de sept à neuf fois plus de sédiments, dont du phosphore et d’autres contaminants .

Des contaminants qui nuisent aux usines de traitement de l’eau

Du côté du traitement de l’eau pour la consommation humaine, les contaminants représentent non seulement un danger pour la consommation, mais aussi pour l’équipement.

Si l’eau est difficile à traiter, il pourrait arriver qu’on n’en ait pas autant qu’on veut, ni au moment où on le voudrait , explique Monica Emelko.

Parmi les contaminants problématiques, il y a les éclosions de cyanobactéries, que l’on voit de plus en plus couramment au Canada. À Fort McMurray, par exemple, des éclosions de ce que l’on appelle également les algues bleues ont eu lieu tous les ans depuis les feux de 2016, note la chercheuse.

Les algues bleues bloquent les systèmes de filtration et limitent la capacité de traitement de l’eau potable. Les cyanobactéries produisent des toxines qui peuvent rendre une personne malade. Bien que ces toxines n’aient pas été détectées dans l’eau de Fort McMurray, rien n’empêche qu’il y en ait à l’avenir, souligne Mme Emelko.

Elle demande toutefois aux autorités de mieux coordonner la communication entre les responsables de la surveillance des cours d’eau et les responsables du traitement de l’eau potable.

Si on ne dit pas [aux usines de traitement] ce qui s’en vient dans leur approvisionnement en eau, on leur demande de travailler à l’aveugle , note-t-elle.

Avec les informations de Paul Hantiuk et de l’émission Day 6