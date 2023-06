Avertissement de smog dans la région de la capitale nationale

En raison des feux de forêt au Québec, des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite par endroits. Ces conditions persisteront jusqu'à lundi , peut-on lire dans un communiqué.

EC précise qu'à cause de la fumée de feux non maîtrisés, la qualité de l'air et la visibilité peuvent varier d'heure en heure.

Risque élevé

EC rappelle que, même si les concentrations peuvent sembler faibles, la fumée des incendies peut être nocive pour la santé de tous.

Dimanche, le niveau de pollution est élevé dans la région de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Le Canada mesure la qualité de l'air par la Cote air santé (CAS). Cette dernière est calculée à partir des concentrations de trois polluants atmosphériques : l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules fines (PM2,5).

On les appelle les particules fines parce qu'elles sont très petites, plus petites qu'un échantillon de cheveux. On peut les inhaler et elles peuvent se retrouver profondément dans les voies respiratoires , explique Éric Lavigne, professeur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et épidémiologiste principal à Santé Canada. Elles amènent certains niveaux d'inflammation, on peut ressentir des symptômes [...]. Elles peuvent affecter tout le monde.

Les risques peuvent être plus importants pour les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire ou cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes travaillant à l’extérieur.

Pour éviter de subir davantage les effets de la fumée, Éric Lavigne et EC conseillent de limiter les activités extérieures.

À l'heure actuelle, la CAS pour Cornwall se situe à 3 et pourrait passer à plus de 10 au courant de la journée de dimanche, pour descendre à 7 lundi.

Pour Ottawa, la CAS est à plus de 10 pour toute la journée et toute la nuit dimanche. Selon les prévisions, elle passera à 7 lundi seulement.

Pour Gatineau, Environnement Canada prévoit une CAS au-dessus de 10 qui baissera à 7 lundi.