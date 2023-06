L’ACFR rapporte un surplus financier pour 2022-2023

L' ACFR termine l'année financière 2022-2023 avec un surplus de 18 793 $. C'est un peu moins que le surplus pour l'exercice financier 2020-2021, qui s'élevait à plus de 20 000 $.

« L'inondation du Bistro du Carrefour des Plaines, qui a eu lieu en avril 2022, demeure le plus grand défi financier de l'année pour l' ACFR », explique le vice-président de l'Association communautaire fransaskoise de Regina, Valery Tchemebe.

Les rénovations ont coûté jusqu'à présent près de 200 000 $. En tout, l' ACFR prévoit que le coût total des travaux s'élèvera à près de 350 000 $.

Une demande de subvention de 100 000 $ a été faite auprès du ministère de l’Éducation en lien avec ces travaux.

Dans son bilan, l' ACFR souligne qu'un autre bailleur de fonds important est le ministère fédéral du Patrimoine, qui a accordé 158 000 $ en 2023 comparativement à un peu plus de 137 000 $ pour l'année 2022.

Par ailleurs, les frais de déplacements, de repas et à d’hébergement sont de plus de 7 000 $ en 2023, comparativement à 3680 $ en 2022.

Du côté des coûts reliés à l'embauche de sous-traitants, ils s'élèvent à plus de 113 000 $ en 2023, alors qu'en 2022, ils étaient de 69 000 $.

Un nom plus inclusif

Valery Tchemebe rappelle également que lors de l'assemblée générale annuelle de l’ ACFR en 2022, il a proposé de changer le nom de l’organisation

Ainsi, l’Association Canadienne française de Regina devenait l'Association communautaire fransaskoise de Regina.