Des drones illuminés pour remplacer les feux d’artifice?

Un peu plus tôt cette semaine, la Ville de Gatineau et plusieurs municipalités de la province ont proscrit toutes les formes de feux à ciel ouvert, incluant ainsi les feux d’artifice.

L’interdiction est survenue sous la recommandation de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), peu de temps après que la province fut secouée par de nombreux feux de forêt.

Les spectacles de lumières par drone sont de plus en plus populaires. Ils sont présentés comme une solution plus silencieuse, plus respectueuse de l'environnement et des animaux.

Pour le festival autochtone du solstice d'été de cette année à la ferme Mādahòkì à Ottawa, les organisateurs ont opté pour un tel spectacle. Des dizaines de drones ont survolé le ciel mercredi soir et ont formé des constellations qui illustraient une histoire de création racontée par Barbara Nolan, aînée et gardienne de la langue.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour nous, à la ferme, nous avons beaucoup d'animaux et de chevaux qui ne réagissent pas bien aux feux d'artifice. C'est donc un moyen très doux et durable de continuer à vivre l'expérience du ciel nocturne , explique la directrice générale d’Expériences autochtones, Trina Mather-Simard.

Un spectacle de lumière par drone n'a pas l'éclat soudain et la détonation qui peuvent ravir un public lors d'un feu d'artifice. Néanmoins, Trina Mather-Simard indique que les participants au festival ont été captivés. L'un d'entre eux a même décrit le spectacle comme un perlage apparaissant dans le ciel .

L'activité des drones en plein essor

Pour Anugrah Patel, qui a lancé Spectacle de lumière par drone Canada (Drone Light Show Canada) à la fin de l'année 2020, c'est une bonne nouvelle.

Basée au Manitoba, l'entreprise d’Anugrah Patel utilise l'angle du climat pour commercialiser ses services : Zéro pollution, solution propre .

Des drones forment la silhouette d'un ours dans le ciel nocturne lors du Spectacle de lumière par drone Canada à Sparwood, en Colombie-Britannique. Photo : Spectacle de lumière par drone Canada

L’entrepreneur affirme que son entreprise a réservé des événements dans tout le pays, y compris à Wakefield, au Québec, pour la fête du Canada.

Anugrah Patel soutient également qu'à mesure que l'entreprise évolue, sa flotte de drones grandit également : elle est passée de 50 à 200. Il embauche également davantage d'opérateurs.

Nous voyons que les gens ont commencé à accepter ces solutions et que c'est une façon différente de célébrer, mais unique , lance Anugrah Patel.

Pour sa part, Trina Mather-Simard s'attend à voir se multiplier les spectacles de lumière par drone en raison du réchauffement climatique au Canada, mais elle reconnaît qu'il s'agit d'une solution coûteuse.

Je pense que c'est parce que c'est très nouveau. C'est une technologie plus récente , dit-elle, ajoutant qu'il y a de l'espoir pour un autre spectacle de lumière par drone lors du festival de l'année prochaine.