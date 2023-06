Le Témiscamingue se dote d’une image de marque pour l'agrotourisme

Cette semaine, elle a dévoilé la nouvelle image de marque pour le secteur : Fièrement d’ici -Témiscamingue.

La MRC veut mieux faire connaître les producteurs et leurs produits, développer l'agrotourisme et inviter les gens à visiter le secteur.

On s'est donné comme objectif de faire connaître et reconnaître aussi les produits du territoire du Témiscamingue, les produits agricoles, agroalimentaires et de faciliter la découverte des entreprises qui sont derrière ces produits. Alors on a décliné le logo de Là où on vit en marque agrotouristique : Fièrement d'ici-Témiscamingue , explique la préfète Claire Bolduc.

On souhaite par ce geste que les produits locaux, soit une production agricole, un produit transformé, ou une invitation à une visite dans une des entreprises qui fait la transformation, que ces lieux-là, que les produits soient clairement reconnus, qu'on puisse les retracer rapidement , ajoute la préfète.

Les acteurs du milieu auront à leur disposition des outils de promotion qui seront accessibles à travers un microsite.

C'est l'un des deux grands secteurs économiques de notre territoire. Non seulement c'est une activité économique, mais c'est un mode de vie [...] C'est aussi tout le travail des artisans , précise Claire Bolduc qui souhaite accompagner les acteurs du milieu à mieux se faire connaître et en même temps faire découvrir le territoire.

Au Témiscamingue, le secteur agroalimentaire et l’agrotourisme représentent plus de 57,5 M$ annuellement.