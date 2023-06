Le premier ministre ontarien a rencontré ses partisans vendredi lors du traditionnel « Ford Fest » à Scarborough, dans un contexte particulier, à trois jours de l'élection municipale partielle de Toronto. Par ailleurs, les électeurs de la circonscription de Scarborough-Guildwood devront voter prochainement pour remplacer la députée provinciale Mitzie Hunter, qui a démissionné pour se lancer dans la course à la mairie de Toronto.

À ce propos, dans son discours, le premier ministre a d’entrée de jeu appelé ses partisans à soutenir Gary Crawford dans sa campagne, car personne n’est plus qualifié [que lui] pour se joindre à nos députés à Queen's Park , a-t-il lancé à une foule galvanisée.

Mais cet événement a aussi été l’occasion pour Mark Saunders, candidat à la mairie de Toronto soutenu par Doug Ford, de convaincre les partisans du premier ministre de voter pour lui. Ça va être moi, j'ai l'élan, j'adore ce qui se passe aujourd'hui , a-t-il affirmé.

Mark Saunders, ancien chef de la police de Toronto, a reçu le soutien du premier ministre Doug Ford dans la course à la mairie. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Présence controversée de Mark Saunders

Cependant, la présence de Mark Saunders n’a pas fait l'unanimité, car les règles municipales stipulent que les candidats ne sont pas autorisés à utiliser les installations de la ville à des fins électorales.

Reginald Tull, un autre candidat à la mairie, s'est opposé à la présence de panneaux de campagne de M. Saunders sur la pelouse et à la distribution de dépliants faisant sa promotion dans le parc. Ils organisent cet événement afin de promouvoir Mark Saunders , a-t-il fustigé dans une vidéo publiée sur Twitter.

Cet événement est censé être pour la communauté, mais ils l'utilisent comme une stratégie politique pour faire élire Mark Saunders, qui est soutenu par Doug Ford. Ici, sur la propriété publique , a-t-il poursuivi.

Tous les partisans de Doug Ford ne voteront pas pour Mark Saunders. Photo : The Canadian Press / Chris Young

L'influence de Doug Ford dans les votes

Certains électeurs admettent que la position du premier ministre peut influencer leur vote alors que d'autres affirment que cela n'a aucun impact sur leur décision.

Alan Sharpe, par exemple, ne pense pas que le premier ministre devrait soutenir officiellement un candidat à la mairie de Toronto. Ce résident de Scarborough, qui participe à l'événement pour la première fois, confie avoir déjà voté par anticipation pour Mitzie Hunter parce qu’elle dit que les aînés pourront prendre le transport en commun gratuitement .

De son côté, la Torontoise Loucine Menkechian admet que l'appel de Doug Ford à voter pour Mark Sanders peut avoir une influence sur son vote, mais elle veut tout de même prendre le temps de regarder attentivement la liste des candidats pour voir ce qu’ils veulent apporter à la communauté , notamment en termes de logement, de santé et d’éducation.

Mais d'autres participants sont venus spécialement pour afficher leur soutien au premier ministre. Je suis ici aujourd’hui pour soutenir Doug Ford. Certains sont ici pour la course à la mairie ou la nourriture gratuite, mais je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans Doug , explique Cayden Nassar.

Notre économie était mal en point quand il est arrivé au pouvoir à cause des libéraux et il s’est attaqué aux problèmes. Notre économie est meilleure que lorsqu’il est arrivé au pouvoir et j’aime simplement comment il travaille , poursuit John Norman.

Certaines personnes sont venues spécialement pour afficher leur soutien au premier ministre Doug Ford. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Doug Ford vante sa politique

Pour sa part, Doug Ford a estimé que l'événement n'était comme aucune autre fête au pays .

Ma famille organise cet événement depuis plus de 25 ans , a-t-il souligné. C'est absolument incroyable. C'est tellement génial de voir autant de monde ici.

Le premier ministre a par ailleurs vanté sa politique, affirmant que l’économie dans la province est solide et que le PIB de l'Ontario avait atteint plus de 1000 milliards $.

Nous célébrons notre succès, nous célébrons l'avenir, nous construisons ensemble.

D'autres personnalités publiques étaient présentes à l’événement, comme le candidat à la mairie de Toronto Anthony Furey ou encore le maire de Brampton Patrick Brown.

Avec les informations d’Andréane Williams et Muriel Draaisma de CBC