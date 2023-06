L'agente d'éducation populaire au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cloé Fortin, affirme que le milieu est sur les dents. Elle craint que des familles se retrouvent à la rue sous peu.

Il y a beaucoup d’organismes de part et d'autre qui reçoivent des gens chez eux qui n’ont pas trouvé de logement en vue du 1er juillet , explique-t-elle. Cloé Fortin ajoute que la recherche de logement se fait d'ailleurs beaucoup plus tôt qu'avant, soit dès le début de l'année.

Fourgonnette à la rescousse

Pour éviter de se retrouver à la rue, François Lefebvre a fait l'achat d'une fourgonnette dans laquelle il vit depuis deux mois. L'homme de 27 ans explique avoir choisi cette option quand il a réalisé qu'il ne trouverait pas un appartement qui lui convient à Alma avant le 1er juillet.

François Lefebvre vit dans sa fourgonnette depuis deux mois. S’il apprécie la vie en véhicule aménagé, il espère trouver un toit avant l’hiver. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La chasse aux appartements, c’est un peu comme la chasse aux Pokémon, raconte-t-il sur un ton humoristique. L’appartement le plus cheap, c’est bien beau, mais c’est l’appartement le plus délabré quasiment de la ville , ajoute-t-il.

Service d’aide pour la recherche d'un logement

Plusieurs offices d'habitation du Québec offrent un service d’aide pour la recherche d'un logement. L'Office d'habitation Domaine-du-Roy le fait depuis janvier. Selon sa directrice générale, Louise Dufour, 51 ménages ont déjà demandé à être soutenus.

Des 20 familles dont le dossier est toujours en cours, une seule était à risque de se retrouver en situation d'itinérance cette semaine. Si c'était le cas, elle serait prise en charge. Louise Dufour n'exclut pas que d'autres ménages soient à risque.

Je ne vous dis pas qu’il n’y aura pas de demandes ponctuelles, mais si on se fie aux gens qui se sont adressés à notre service, actuellement, il n’y a rien qui nous sonne de cloche d'alarme, explique-t-elle. Malgré ça, on est prêt à faire face à la musique s’il y en a qui apparaissent , conclut-elle. Selon la directrice générale, le nouveau service a permis d'éviter le pire en vue du 1er juillet.

Les offices d'habitation s'adaptent

Trouver des endroits où il est possible de vivre est devenu un réel casse-tête pour les offices d'habitation. L’Office d'habitation Domaine-du-Roy use de toutes sortes de stratégies pour trouver un endroit pour les familles. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui s’offre à nous. On est en contact avec des propriétaires. On négocie même des prix , soutient Louise Dufour.

Avec un taux d'inoccupation de 1,3 % à Dolbeau-Mistassini, l'Office municipal d'habitation (OMH) Maria-Chapdelaine reloge désormais des gens en périphérie de la ville.

Les offices d'habitation doivent faire de nombreuses recherches sur Internet pour trouver des logements. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Encore là, il faut qu’il y ait un minimum de services, une épicerie, quelque chose proche parce que sinon, si la personne n’a pas de voiture, comment fait-elle? se questionne le président du conseil d'administration Patrice Bouchard.

Selon l' OMH Maria-Chapdelaine, 44 ménages attendent présentement d'intégrer l'un de ses logements sur tout le territoire.

Les familles qui n'ont toujours pas trouvé de place où rester sont invitées à joindre leur office d'habitation le plus rapidement possible. Dans certains cas, les ménages pourront être hébergés gratuitement les deux premiers mois. Les frais de déménagement et d'entreposage seront aussi assumés.