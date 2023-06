Hausse de l’homophobie en Alberta, constate la GRC

Malheureusement, entre 2019 et 2022, le nombre de crimes et d'incidents haineux a augmenté de 38 % dans la province de l'Alberta , souligne le surintendant Mike McCauley de la police fédérale.

Les incidents haineux recensés sont passés de 86 en 2019 à 96 cette année. Ce dernier chiffre pourrait augmenter étant donné qu’on n’en est qu’à la moitié de l’année 2023.

Mike McCauley, surintendant de la police fédérale en Alberta. Photo : Radio-Canada

L'artiste drag queen connue sous le nom de Lady T, Gilbert Drapeau dit avoir peur.

« Une peur qui est tangible, une peur qui est [alimentée] par un nombre d'événements qui m'ont impactée et qui ont aussi atteint d'autres membres de notre communauté. » — Une citation de Artiste drag queen connue sous le nom de Lady T

Elle soutient que la situation est devenue insoutenable : Je dirais [même] que ça a dégénéré.

Union sacrée pour vaincre la peur

Michael Phair est le premier homme politique albertain ouvertement homosexuel. Celui qui a servi au conseil municipal de la Ville d'Edmonton pendant 15 ans n'en revient pas. Il appelle à agir de telle sorte que les incidents comme ceux rapportés au cours des derniers mois ne puissent plus survenir.

Nous devons nous organiser et élaborer une stratégie commune. Nous devons soutenir les institutions qui dénoncent les incidents haineux , suggère-t-il.

Comme l’ancien fonctionnaire municipal, Rose-Eva Forgues Jenkins, coordonnatrice de la programmation pour le Comité FrancoQueer de l'Ouest, plaide aussi pour une union sacrée de la communauté. Malgré ceci, on est fort, on est ensemble, on est en sécurité quand on est ensemble et quand il y a des personnes sécuritaires autour de nous et qu'il y a des endroits sécuritaires dans le milieu francophone.

Rose-Eva Forgues Jenkins, coordonnatrice de la programmation pour le Comité FrancoQueer de l'Ouest. Photo : Radio-Canada

L’école appelée à la rescousse

Selon l'organisation de prévention de la violence d'Edmonton, l'un des moyens pour réduire la haine envers tous les groupes de la société serait notamment de passer par le système d'éducation publique en y introduisant des modules sur les questions liées à la communauté LGBTQ .

À ce propos, les écoles publiques de Saint-Albert, au nord-ouest d’Edmonton, ont récemment annoncé qu’elles ajouteront à leur programme scolaire, dès la rentrée prochaine, un nouveau cours facultatif portant sur les minorités de genre et d’orientation sexuelle. Ce programme abordera l'histoire de la communauté LGBTQ , ses célébrations et la manière d'accéder aux ressources en matière de santé mentale.

La GRC en appelle au public

La GRC encourage les Albertains à dénoncer et à signaler tout acte, tout langage ou tout comportement susceptible d’être porteur de haine envers les minorités.

Certaines personnes pensent qu'ils doivent juste rapporter une activité criminelle. Mais on veut savoir tous les incidents pour qu'on puisse les analyser, comme le discours haineux , explique Mike McCauley.

De nombreux incidents ont été rapportés dernièrement, notamment le vandalisme d'une peinture arc-en-ciel sur une église de Ponoka, ou encore des manifestations contre des événements communautaires.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc et Athéna Couture