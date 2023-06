La doyenne de Jonquière célèbre ses 105 ans

En plus de célébrer la fête nationale du Québec, la doyenne de Jonquière, Thérèse Tremblay, fête aujourd’hui aujourd’hui ses 105 ans. Pour l’occasion, ses enfants et ses petits-enfants lui ont organisé un anniversaire mémorable.

Quand Thérèse Tremblay a vu le jour, en 1918, le monde était frappé par le Première Guerre mondiale et par une épidémie de grippe espagnole. Elle a été mariée pendant une soixantaine d'années et a maintenant six enfants, une trentaine de petits-enfants et une douzaine d'arrière-petits-enfants. La dame se dit toutefois toujours jeune dans l’âme.

Le secret pour moi, je suis sorteuse, a-t-elle avoué. J'aime être entourée de monde. Quand il y a du monde, ça me fait plaisir. [...] Dans mes journées, je fais le ménage et je vais faire les magasins.

Thérèse Tremblay est la doyenne de Jonquière. Née en 1918, elle a été mère au foyer et a vu la ville se transformer au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Mélissa Gagnon

Thérèse Tremblay vit avec l’un de ses fils, qui s'occupe des grands travaux dans la maison. La dame s’occupe toutefois des travaux ménagers et de la cuisine. C'est elle qui fait mon lunch, s’est exclamé Denis Tremblay. Je n'ai pas encore touché le chaudron, ni rien. Elle me dit : "non, tu ne touches pas à ça."

Un tour de moto pour ses 105 ans

Pour célébrer sa mère, un autre fils de Thérèse Tremblay, Michel Tremblay, âgé de 71 ans, a préparé une promenade en moto à trois roues avec des membres du Club-Moto Saguenay, dont il fait partie. Une dizaine de motards se sont joints à eux pour se rendre de Jonquière à Saint-Ambroise.

À l'occasion de son 105e anniversaire, le fils de Thérèse Tremblay emmène sa mère faire une promenade en moto à trois roue, accompagné par le Club-moto Saguenay. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

C'est nos amis, Michel et Denis, qui nous ont indiqué qu'il y aurait un anniversaire pour les 105 ans de leur mère, a expliqué l’un des membres du club, Gilles Leblanc. Alors on a dit oui, c'est un événement quand même hors du commun.

Une quarantaine de proches de Thérèse sont venus lui rendre visite avant son départ en moto.

Plus tôt dans la journée, une autre surprise attendait la femme. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a surpris Thérèse Tremblay en pyjama dans la matinée, pour lui offrir des fleurs.

D'après le reportage d'Alexandra Duchaine